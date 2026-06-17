Secondo indagato per 'safari' dell'orrore a pagamento in Bosnia

Un ex cacciatore per hobby, ex dipendente comunale e di uffici giudiziari a Genova, è il secondo indagato per omicidio volontario continuato e aggravato dai motivi abietti nella vicenda dei 'safari' dell'orrore a pagamento in Bosnia. L'uomo, invitato a comparire dal pm di Milano Alessandro Gobbis nell'inchiesta del Ros dei carabinieri e coordinata anche dal procuratore Marcello Viola, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Un ex cacciatore per hobby, ex dipendente comunale e di uffici giudiziari a Genova, è il secondo indagato per omicidio volontario continuato e aggravato dai motivi abietti nella vicenda dei 'safari' dell'orrore a pagamento in Bosnia .

L'uomo, invitato a comparire dal pm di Milano Alessandro Gobbis nell'inchiesta del Ros dei carabinieri e coordinata anche dal procuratore Marcello Viola, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Era anche lui accusato di aver pagato per andare a uccidere donne, anziani e bambini nella capitale bosniaca assediata tra il 1992 e il 1995.

L'uomo aveva ammesso in alcune interviste di essere stato in Bosnia come volontario con un gruppo paramilitare serbo, negando, però, di aver partecipato a quei 'safari' dell'orrore a pagamento. Ma davanti agli inquirenti ha scelto di non parlare. Cecchini a Sarajevo, il 'safari' approda in tribunale a Milano: la città bosniaca entra per la prima volta in un processo penale internazionale.

'I cecchini a Sarajevo? Menti malate, sparavano a donne e bambini e poi festeggiavano mangiando e bevendo. Erano veri sadici' ha dichiarato un testimone. Cecchini a Sarajevo, Vegnaduzzo si difende: 'Le armi?

Mi piace la caccia'. I fucili sequestrati e la testimone che lo accusa





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

'Safari' Dell'orrore Bosnia Omicidio Volontario Motivi Abietti Investigazione Processo Penale Internazionale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La sentenza di assoluzione per la 'Torre Milano' sconvolge la procura di MilanoLa sentenza di assoluzione per la 'Torre Milano' è stata emessa dal Tribunale di Milano e ha assolto tutti gli imputati. La decisione di primo grado è significativa perché respinge la tesi della procura, che riteneva che a Milano si alzassero grattacieli troppo facilmente.

Read more »

Mondiali 2026, Svizzera-Bosnia: la partita che può decidere il Gruppo BTutto quello che c'è da sapere su Svizzera-Bosnia ed Erzegovina, fondamentale per il Gruppo B dei Mondiali 2026: formazioni, diretta tv e streaming, e come superare le restrizioni geografiche con una VPN.

Read more »

Svizzera-Bosnia: sfida decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026La Svizzera affronta la Bosnia ed Erzegovina al Los Angeles Stadium in un match chiave del Gruppo B dei Mondiali 2026. Entrambe le squadre cercano la prima vittoria dopo i pareggi iniziali.

Read more »

Cecchini a Sarajevo: perquisizione e sequestro di materiale compromettentePerquisizione nella casa di un ex dipendente del comune di Genova indagato per presunti crimini di guerra in Bosnia. Trovato un silenziatore e una foto controversa, secondo quanto riferito dall'ex compagna. L'uomo ha negato ogni addebito durante l'interrogatorio e la sua difesa sostiene che la foto sia un ritaglio di giornale. L'indagine coinvolge inquirenti di Italia, Belgio e Bosnia.

Read more »