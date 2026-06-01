Sedicenne alla guida indagato per omicidio stradale dopo incidente che ha ucciso amico di 17 anni

Un sedicenne è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale dopo un incidente che ha ucciso un suo amico di 17 anni. Il conducente ha ammesso la piena responsabilità dell'accaduto e ha scagionato i carabinieri che lo stavano inseguito.

Il sedicenne alla guida di un'auto è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale dopo un incidente che ha ucciso un suo amico di 17 anni.

Il conducente, nato da genitori ucraini, ha ammesso la piena responsabilità dell'accaduto e ha scagionato i carabinieri che lo stavano inseguito. L'incidente è avvenuto nella notte di venerdì 28 maggio nella provincia di Foggia, dove un gruppo di cinque giovanissimi stava percorrendo le vie del paese in un Renault Megane station wagon con targa polacca. I ragazzi avevano trascorso la serata nel centro storico cittadino e si stavano dirigendo verso le aree rurali quando hanno notato i Carabinieri.

Nel tentativo di evitare il controllo, il sedicenne alla guida ha premuto l'acceleratore, dando il via a un inseguimento. La vettura ha superato i limiti di velocità dirigendosi verso le aree rurali in direzione Foggia. Dopo circa tre chilometri, in un tratto di strada provinciale completamente privo di illuminazione, l'auto ha affrontato una curva a gomito a velocità sostenuta.

Senza che il conducente accennasse a una frenata, la station wagon è uscita di strada finendo prima in un canale di scolo e poi ribaltandosi contro il guardrail. Gli accertamenti clinici condotti sui ragazzi hanno rivelato che tutti i componenti del gruppo, compresa la giovane vittima, presentavano livelli di alcol nel sangue superiori ai limiti consentiti dalla legge. Per due dei passeggeri coinvolti nello schianto, inoltre, gli esami medici hanno riscontrato la positività ai cannabinoidi.

I quattro superstiti hanno riportato lesioni di lieve entità nell'impatto: tre di loro sono già stati dimessi dalle strutture ospedaliere dove erano stati ricoverati subito dopo l'incidente. La cerimonia funebre per la vittima, Andrea, verrà officiata presso la chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria di Lourdes a Orta Nova





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