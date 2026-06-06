Sedicesenne violentata in strada, arrestato ventunenne dopo la segnalazione di una residente che ha filmato la scena

Violenza shock in pieno pomeriggio: una ragazza di 16 anni, in stato confusionale per l'alcol, è stata aggredita e violentata in una strada della zona nord. L'arresto di un 21enne è stato possibile grazie all'allarme lanciato da una vicina che ha filmato tutto dal balcone.

Una ragazza di sedici anni è stata violentata in strada ieri pomeriggio, venerdì 5 giugno, nella zona nord del comune. La vittima, in stato confusionale probabilmente a causa dell'assunzione di alcol, è stata soccorsa dopo l'allarme lanciato da una residente che ha assistito alla scena dal balcone di casa propria.

La donna ha filmato l'aggressione e ha immediatamente contattato il 112. Le immagini acquisite dalla Procura sono risultate decisive per identificare e arrestare il responsabile, un giovane di ventun'anni, attualmente detenuto nel carcere di Avezzano in attesa di convalida. La ragazza, in stato di choc, è stata portata in ospedale e successivamente dimessa. Il caso ha suscitato forte sdegno nella comunità locale.

La tempestiva azione della testimone, che ha deciso di filmare e segnalare, ha permesso di interrompere la violenza e di garantire un rapido intervento delle forze dell'ordine. L'arresto del ventunenne rappresenta un primo passo nelle indagini, coordinate dalla Procura, che potrebbero riservare ulteriori sviluppi. La vittima, appena sedicenne, si trova ora in un delicato percorso di sostegno psicologico e medico, dopo la terribile esperienza subita in pieno pomeriggio.

La vicenda si inserisce in un preoccupante contesto di violenza di genere e di atti criminali che colpiscono le fasce più vulnerabili. La testimonianza diretta e la documenting tramite smartphone si confermano ancora una volta strumenti cruciali per la giustizia, capaci di fornire prove inconfutabili. Le autorità invitano i cittadini a segnalare sempre situazioni sospette o in corso, senza esitare, come è accaduto in questo caso.

In attesa della convalida del fermo, il pubblico ministero continuerà a valutare la posizione dell'indagato e le modalità dell'aggressione, ascoltando anche la giovane vittima non appena le sue condizioni lo permetteranno





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