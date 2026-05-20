Segno di svolta per la panchina azzurro: la corsa a Conte-Mancini dopo le elezioni federali

L'articolo offre una panoramica dettagliata della corsa al commissario tecnico per la Nazionale, che troverà la sua fase decisiva dopo le elezioni federali del 22 giugno. Sono in giochi Conte-Mancini, ma non è esclusa la possibilità di sorprese. Nel frattempo, Silvio Baldini guiderà l'Italia nelle amichevoli in programma a giugno.

Dopo la nomina del nuovo presidente FIGC del 22 giugno, sarà scelto il nuovo commissario tecnico degli Azzurri: un duello tra Conte-Mancini, ma non è esclusa la possibilità di sorprese.

La corsa alla panchina della Nazionale trova la sua fase decisiva, e il nome più forte resta quello di Antonio Conte. L'ex tecnico del Napoli è pronto a tornare alla guida dell'Italia dopo dieci anni, quando ha portato gli azzurri fino ai quarti di finale dell'Europa del 2016. La scelta del nuovo commissario tecnico, tuttavia, sarà inevitabilmente legata alle elezioni federali del 22 giugno, con Giovanni Malagò e Giancarlo Abete in corsa per la presidenza Figc.

Nello sfondo restano Roberto Mancini, Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, mentre Pep Guardiola rappresenta il grande sogno evocato negli ambienti federali. Dopo le esperienze con Chelsea, Inter, Tottenham e Napoli, Mancini sta per chiudere il suo rapporto con il club di Aurelio De Laurentiis e ora è disponibile per una nuova avventura azzurra





GoalItalia / 🏆 26. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nazionale Azzurra Comisario Tecnico Giannino Conte Roberto Mancini Segni Di Svolta Innaffiatoio Federale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nuovoiełò Conte: dopo Napoli? La classifica dei innesti e le telecamere delle maggiori squadreUna carriera calcistica da monegasco e una gestione tecnica vincente hanno lasciato molti a chiedersi dov'è il futuro di Antonio Conte. Dopo il possibile addio al Napoli, il tecnico dell'Atalanta è destinato a diventare l'allenatore più ricercato sul mercato e su posizioni molto diverse. Dalle ipotesi Nazionale fino al gioco degli incastri di squadre come la Juventus, Conte si troverà a contendersi la panchina, considerando che è uno degli allenatori più vincenti in Italia. Questo articolo ti racconterà le città in cui Conte potrebbe diventare coach e le squadre che sono interessate aคร pių.

Read more »

Nazionale, un aiuto dagli sponsor per arrivare a Conte? C’è una grossa differenza con il 2014Antonio Conte primo nome per la panchina della Nazionale italiana.

Read more »

Conte saluta Napoli e si candida per la Nazionale: c’è l’accordo con De LaurentiisAntonio Conte è pronto a salutare il Napoli.

Read more »

Dal Napoli alla Nazionale, Conte riflette. La Gazzetta dello Sport: 'Conte sempre azzurro'La Gazzetta dello Sport apre la sua edizione di mercoledì con un titolo destinato a fare rumore: 'Conte sempre azzurro'.

Read more »