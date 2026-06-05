Segregata in casa per cinque giorni, il compagno si nasconde tra i curiosi ma viene arrestato

Un uomo di 34 anni ha tenuto segregata la compagna per cinque giorni ad Acerra, in provincia di Napoli. Dopo la liberazione grazie a un passante, è stato arrestato mentre si mescolava alla folla di curiosi. Deve rispondere di sequestro di persona e maltrattamenti.

Un incubo durato cinque giorni, chiusa in casa senza possibilità di fuga, senza telefono, senza alcun contatto con l'esterno. Poi, finalmente, la liberazione grazie alla prontezza di un passante che ha udito le urla e ha chiamato i carabinieri.

Ma la storia, avvenuta ad Acerra, in provincia di Napoli, ha un epilogo ancora più singolare: l'aguzzino, un uomo di 34 anni, ha tentato di mimetizzarsi tra i curiosi accorsi per assistere al salvataggio della compagna, finendo però arrestato con le accuse di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. Tutto è iniziato giovedì 4 giugno, quando i militari della locale stazione sono intervenuti su segnalazione al 112.

Un passante aveva sentito delle grida provenire da un appartamento al piano terra. Ancora prima di bussare, i carabinieri hanno udito distintamente una voce femminile implorare aiuto e chiedere di essere liberata. All'interno, una donna di 34 anni, visibilmente sconvolta e con la voce rotta dalla paura, ha raccontato di essere stata segregata in casa dal compagno, della stessa età, per ben cinque giorni.

Durante quel periodo, l'uomo usciva chiudendo a chiave la porta blindata e portando via il cellulare della vittima, lasciandola completamente isolata dal mondo esterno. L'irruzione nell'abitazione non è stata semplice: la doppia porta d'ingresso era sbarrata e l'unica finestra era protetta da una robusta cancellata. Solo dopo l'intervento dei vigili del fuoco, i carabinieri sono riusciti a fare breccia e a raggiungere la donna, che è stata accompagnata fuori dalla sua prigione.

La vittima ha riferito di aver subito violenze e maltrattamenti continui, di essere rimasta segregata per giornate intere senza possibilità di lanciare l'allarme. Gli investigatori hanno raccolto la sua denuncia e dato immediatamente il via alle ricerche dell'uomo, ma le indagini si sono rivelate molto più brevi del previsto. Il compagno della donna, infatti, non era fuggito lontano.

Si trovava lì, a pochi metri dall'abitazione, confuso tra i residenti e i curiosi che si erano fermati a guardare l'intervento delle forze dell'ordine e il salvataggio della compagna. I militari, dopo averlo riconosciuto tra la folla, lo hanno bloccato e arrestato senza esitazione. Il 34enne è stato trasportato nel carcere di Napoli Poggioreale, dove dovrà rispondere delle accuse di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. Questo episodio, purtroppo, non è un caso isolato.

La violenza domestica è una piaga che colpisce migliaia di donne in Italia, spesso costrette a subire soprusi in silenzio per paura o vergogna. In questo caso, la prontezza di un cittadino e l'intervento tempestivo dei carabinieri hanno permesso di salvare una donna che altrimenti avrebbe potuto subire conseguenze ancora più gravi. Le indagini proseguono per ricostruire eventuali altri episodi di violenza e per garantire alla vittima la protezione necessaria.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, dovrà ora affrontare la giustizia, mentre la comunità locale si interroga su come prevenire simili tragedie. La speranza è che storie come questa possano servire da monito e spingere le vittime a denunciare, rompendo il muro di silenzio che spesso avvolge la violenza domestica





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