Gli ex chef della famiglia reale svelano le abitudini alimentari di Elisabetta II e Diana. Dalle preferenze della Regina alle stravaganze di Lady D a Kensington.

Darren McGrady, ex chef che ha servito la famiglia reale britannica per quindici anni, ha rivelato dettagli sorprendenti sulle abitudini alimentari di Elisabetta II e Lady Diana. Queste due figure, profondamente diverse, hanno segnato l'immagine culinaria della monarchia attraverso scelte opposte e distintive. La regina preferiva una dieta rigorosa e semplice, mentre la principessa introdusse un'atmosfera più spontanea e informale nelle cucine di Kensington Palace.

La disciplina alimentare di Elisabetta II

Elisabetta II mostrava un chiaro disprezzo per l'aglio, un ingrediente che evitava sistematicamente nelle sue preparazioni. Nonostante l'accesso a cuochi di alto livello, la sovrana optava per porzioni contenute e ingredienti tradizionali come pesce alla griglia, verdure, insalate e selvaggina. La cioccolata rappresentava l'unica grande eccezione ai suoi principi di autodisciplina alimentare. Questa abitudine l'ha accompagnata per gran parte della sua vita, confermando un approccio conservatore al cibo.

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La svolta culinaria a Kensington Palace

Diana introdusse un cambiamento radicale quando McGrady iniziò a lavorare per lei nel 1993. La principessa preferiva piatti leggeri, ricche di verdure e pesce, con pochi grassi e lontani dai ricchi burro e panna di Buckingham Palace. Amava entrare in cucina per chiacchierare e assaggiare i piatti in preparazione. Per i suoi figli, William e Harry, preparava pizza, hamburger, spaghetti con polpette e dolci, seguendone le richieste infantili senza troppi filtri.

Atmosfere diverse tra palazzi e residenze

Il rapporto con il cibo cambiava drasticamente in base alla location. Durante i soggiorni a Balmoral, la residenza scozzese amata dalla Regina, l'atmosfera diventava più rilassata. La principessa Anna preparava le verdure e il principe Edoardo contribuiva ai dessert. Elisabetta II, abituata a stoviglie preziose, poteva consumare pranzi da contenitori di plastica durante le escursioni nella tenuta. Questo contrasto rifletteva una flessibilità riservata solo a quel contesto.

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Curiosità e incidenti in cucina

Un aneddoto divertente riguarda le capacità culinarie di Lady Diana, che per poco non diede fuoco alle cucine di Kensington Palace. Una domenica, la principessa stava preparando la pasta con un'amica quando l'acqua traboccò, spegnendo i fornelli a gas. Rilevando l'odore di gas, Diana chiamò prontamente i vigili del fuoco. Questo episodio mostra come la spontaneità di Diana potesse talvolta risultare caotica rispetto alla disciplina impostata dalla regina.

Distanza politica e menu di Carlo III

Il passaggio di consegne ha segnato anche il rapporto con il cibo. Nel primo banchetto di Stato, Carlo III ha segnato una distanza dalla madre attraverso il menu. Elisabetta II e Lady Diana rappresentavano due estremi: la prima disciplinata e tradizionalista, la seconda più spontanea e informale. Darren McGrady ha documentato questi cambiamenti, offrendo uno spaccato unico sulla vita quotidiana dietro le porte di Buckingham Palace e Kensington Palace.