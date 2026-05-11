Sei stati identificati più di 3000 stelle mancate negli ultimi dieci anni

Questa scoperta raddoppia il numero di stelle mancate finora conosciute e offre agli astronomi nuove opportunità per approfondire la conoscenza di questi oggetti poco conosciuti.

Gli ultimi dieci anni hanno permesso di identificare più di 3000 stelle mancate , ovvero sonde brune senza fusione nucleare all'interno che emettono soltanto un debole bagliore e sono simili a quelli dei pianeti giganti.

Questo risultato, actualizzando il numero di sonde bruneknowno fino a ora, è stato pubblicato sull'Astronomical Journal nell'ambito del progetto della NASA 'Backyard Worlds: Planet 9'. Sono oltre 200mila i volontari che hanno collaborato nella ricerca attraverso la piattaforma Zooniverse. Questo raddoppio offre agli astronomi nuove opportunità per approfondire lo studio di questi oggetti sfuggenti e poco conosciuti





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