Sei uomini Naga morti nel Manipur dopo un mese di sequestro, escalation delle tensioni etniche

La polizia del Manipur conferma la morte di sei membri della comunità Naga, rapiti quasi un mese fa. L'episodio avviene in mezzo a crescenti tensioni tra tribù cristiane nello stato indiano nordorientale, aggravando un conflitto iniziato nel 2023.

Sei uomini della comunità Naga nello stato indiano nordorientale del Manipur sono deceduti dopo essere stati presumibilmente presi in ostaggio da un gruppo armato quasi un mese fa, come riportato mercoledì dalla polizia dello stato.

Questa tragedia avviene in un contesto di crescenti tensioni tra due tribù prevalentemente cristiane nella regione. Gli uomini, appartenenti alla comunità cristiana Naga, si ritiene siano tra quelli sequestrati dal villaggio di Leilon Vaiphei il 13 maggio, come indicato in un post sulla piattaforma X dalla polizia del Manipur. La scoperta dei corpi è avvenuta dopo oltre 24 ore di operazioni di ricerca condotte dalla polizia, che ha mobilitato 450 agenti e cani da fiuto.

Gli scontri nella regione sono iniziati nel maggio 2023 tra la comunità Meitei, dominante e per lo più induista, e le tribù Kuki, principalmente cristiane, acceso da dispute su benefici economici e quote di lavoro. Nel febbraio 2026, anche la comunità Naga, terzo gruppo etnico del Manipur, è stata trascinata nei disordini dopo l'asserita aggressione di un uomo Naga da parte di uomini Kuki.

La situazione nel Manipur rimane fragile, con una crescente圈 di violenza etnica che colpisce le popolazioni locali. Le autorità sono sotto pressione per ripristinare la legge e l'ordine in una regione storicamente travagliata da conflitti interetnici. La morte dei sei uomini Naga rappresenta un tragico picco nella序列 di violenze che hanno caratterizzato gli ultimi anni nello stato. La polizia ha avviato ulteriori indagini per identificare i responsabili e determinare le circostanze esatte del decesso.

La comunità internazionale e le organizzazioni per i diritti umani seguono con preoccupazione l'evolversi della situazione nel nordest indiano, dove le dinamiche tribali si intrecciano con questioni di autonomia e sviluppo economico. Il governo centrale indiano è chiamato a gestire una crisi complessa che rischia di destabilizzare ulteriormente una regione già di per sé sensibile





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