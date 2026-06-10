Selezione e rispetto: la distinzione tra specie animali secondo l'autore

L'autore spiega la sua posizione selettiva verso animali: non odia intere categorie ma valuta razze e comportamenti. Esprime apprezzamento per certosini, maltesi e rondini, condanna i pitbull e incoraggia l'abbattimento di piccioni e gabbiani. La scelta etica si fonda sul discernimento tra ciò che è utile, elegante o pericoloso.

L'autore chiarisce la sua posizione riguardo al trattamento di diverse specie animali, specificando che non nutre odio universale verso gatti, cani o uccelli, ma opera distinzioni basate sulle singole razze e comportamenti.

Ricorda di aver apprezzato un gatto certosino a Faenza per la sua eleganza, e una cagnetta maltese a Nardò per la sua natura giocosa e innocua, escludendo quindi una condanna generalizzata. Al contrario, esprime forte avversione verso i pitbull, definendoli un'orrenda razza da vietare, e verso piccioni e gabbiani, che arriva a incoraggiare a abbattere. Per le rondini, invece, sottolinea il loro valore ecologico, dato che consumano migliaia di insetti al giorno, invocando rispetto e protezione.

La riflessione si basa sull'insegnamento di San Paolo di discernere il valore in ogni cosa, esteso anche a razze e specie, concludendo che esistono meritevoli di preferenza e altre da respingere





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