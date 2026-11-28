La ventunenne Selma conquista la vittoria di Tale e Quale Show per onorare la passione musicale di suo padre Mohamed, superando le difficoltà del bullismo e della gavetta.

La giovane cantante di origini marocchine Selma ha raggiunto l'apice della sua carriera artistica conquistando la vittoria del programma televisivo Tale e Quale Show trasmesso su Raiuno. Il trionfo rappresenta per l'artista un momento di profonda soddisfazione personale, ma assume anche un significato familiare più ampio poiché costituisce la realizzazione di un desiderio a lungo rinviato da suo padre, Mohamed.

Il sacrificio di Mohamed e la passione musicale condivisa

La madre di Selma ha spiegato che il successo ottenuto non riguarda esclusivamente la cantante, ma rappresenta anche un dono ai suoi genitori che l'hanno sempre sostenuta con determinazione. La passione per la musica nel cuore della giovane artista è stata direttamente trasmessa da suo padre, il quale aveva originariamente desiderato intraprendere la carriera di cantante professionista.

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Mohamed ha tuttavia abbandonato questo percorso artistico per dedicarsi agli studi di Giurisprudenza e costruire una famiglia. Selma definisce la sua vittoria attuale come un atto di riscatto nei confronti del padre, colmando il vuoto di un sogno professionale che non è stato possibile portare a compimento in passato.

Bullismo scolastico e la musica come rifugio necessario

Il percorso verso il successo è stato segnato da difficili esperienze di emarginazione subite durante il liceo. Selma ha dichiarato di essere stata vittima di bullismo, caratterizzata da un isolamento sociale operato dai compagni di classe che la escludevano completamente dai gruppi.

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Questa situazione di solitudine ha spinto la giovane a rifugiarsi nella musica, identificando nell'arte la sua principale forma di salvaguardia psicologica. Ha iniziato a esibirsi ovunque, partecipando a matrimoni, eventi pubblici e feste di paese, arrivando a cantare persino per strada per mantenere il contatto con il pubblico.

Gavetta intensa e il riconoscimento di Carlo Conti

Per conciliare le molteplici attività artistiche con gli impegni di studio, Selma ha affrontato una routine estenuante che includeva serate che terminavano all'alba e spostamenti immediati verso gli istituti scolastici senza alcun periodo di riposo.

La sua determinazione ha portato a essere selezionata tra i trenta finalisti di Sanremo Giovani, un'altra grande aspirazione che però non è stata coronata da una vittoria definitiva in quella sede. Non ha però lasciato che questa delusione la fermasse, mantenendo alta la sua ambizione nonostante i sacrifici compiuti.

Il primo grande riconoscimento televisivo è arrivato grazie al programma Dalla strada al palco, ideato da Carlo Conti e trasmesso su Raiuno. La giovane artista ha vinto quella competizione tra emergenti, ricevendo ingaggi di alto profilo che hanno segnato un punto di svolta nella sua carriera professionale.

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Il futuro artistico e i sogni di un nuovo disco

Nonostante l'iscrizione iniziale agli studi di Legge, Selma ha preferito rinunciare a questo percorso accademico per dedicarsi interamente alla musica, con il pieno appoggio della sua famiglia che ha riconosciuto la sua vocazione.

Il traguardo di Tale e Quale Show è considerato solo l'inizio di un progetto più ambizioso. La cantante ha espresso il desiderio concreto di incidere un disco in studio interamente suo, un obiettivo che non è ancora stato raggiunto e che rappresenta la prossima sfida da superare.

La sua storia testimonia la capacità di trasformare le difficoltà derivanti dalla diffidenza sociale verso le origini straniere in una forza propulsiva. Il rispetto e la fiducia conquistati giorno per giorno hanno permesso a Selma di affermare la propria talentuosa identità artistica nel panorama culturale contemporaneo.