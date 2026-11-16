Selvaggia Lucarelli accusa Barbara D'Urso: il conflitto a Ballando spiegato

Selvaggia Lucarelli svela le dinamiche dello scontro tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle, accusando la conduttrice di carattere egocentrico.

Selvaggia Lucarelli, attraverso la sua newsletter settimanale, ha analizzato in dettaglio la polemica scoppiata durante la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 14 novembre su Rai Uno. Mentre l'opinione pubblica ha tendenzialmente identificato Barbara D'Urso come vittima e Guillermo Mariotto come il carnefice, la giornalista offre una lettura completamente diversa degli eventi, smontando il narrative della conduttrice partenopea.

Le vere cause dello scontro in tv

Secondo l'ex giurata del talent show, la situazione esplosiva era ampiamente prevedibile e il nodo centrale risiede nel carattere egocentrico e controllante di Barbara D'Urso. Lucarelli sostiene che la conduttrice sia incapable di giocare di squadra e di accettare un ruolo secondario dopo anni passati alla conduzione di programmi dove deteneva il potere assoluto.

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Il ruolo di Milly Carlucci nel conflitto

Le regole del gioco a Ballando con le Stelle impongono leggerezza e autoironia, poiché il banco appartiene esclusivamente alla padrona di casa Milly Carlucci. D'Urso, al contrario, si sarebbe calata nella parte di una diva suscettibile, rivolgendo alla Carlucci toni autoritari che includevano frasi come lui o me o ora lo fai uscire da qui.

Le critiche di Lucarelli alla conduttrice

La giornalista ha poi criticato l'atteggiamento di D'Urso verso gli altri membri del cast, menzionando l'astio verso Pasquale La Rocca, reo di aver declinato il suo tour, e le frecciate rivolte a Ornella Muti. Il gesto del profumo spruzzato è stato interpretato come un modo sprezzante di esprimere insofferenza verso una giurata che viene percepita come trash o come relitta della vecchia televisione.

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Il passato televisivo di Barbara D'Urso

Ciò che Lucarelli fatica perdonare a Guillermo Mariotto è l'aver fornito a D'Urso l'occasione di vestire i panni della vittima. La conduttrice ha infatti accusato la gestione di Milly Carlucci di brutalità televisiva, ignorando le sue precedenti puntate di Pomeriggio 5 e altri programmi pieni di insulti omofobi e temi sensibili come corona e corna.

Le prossime tappe e la previsione finale

Nonostante le dichiarazioni di Andrea Ventura e l'annuncio di addio di Barbarella, la previsione finale di Selvaggia Lucarelli indica che Barbara D'Urso riceverà le scuse formali e siederà al suo posto o forse a quello di Matano. La produzione, a quanto si dice, non starebbe facendo i salti mortali per trattenerla dietro al bancone, lasciando aperta la possibilità che non si presenti sabato prossimo.