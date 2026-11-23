Selvaggia Lucarelli rifiuta di partecipare al documentario Netflix su Chiara Ferragni, definendolo un'operazione di ripulitura dell'immagine post Pandoro Gate.

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha intensificato la sua critica pubblica verso l'imprenditrice Chiara Ferragni nel giorno dell'uscita del documentario 'Chiara' sulla piattaforma Netflix. Attraverso la sua newsletter intitolata 'Vale Tutto', Lucarelli ha approfondito le ragioni del suo rifiuto di prendere parte alla produzione, descrivendo l'iniziativa come un tentativo di ripulire l'immagine dell'imprenditrice milanese dopo le polemiche legate al Pandoro Gate.

Il rifiuto di partecipare al documentario Netflix

Selvaggia Lucarelli ha chiarito sin dall'inizio che non ha mai invitato Chiara Ferragni nel suo podcast e non ha mai ritenuto necessario assolverla o confrontarsi con lei davanti alle telecamere. La giornalista ha precisato che avrebbe preferito incontrarla privatamente per spiegare come la sua inchiesta non fosse un attacco personale, ma una questione professionale. Tuttavia, la Ferragni non ha mai acconsentito a questo incontro informale, preferendo piuttosto un confronto mediatico diretto.

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La decision di Lucarelli di astenersi dal documentario nasce dalla convinzione che l'iniziativa non mirasse a un'analisi approfondita del fenomeno degli influencer, ma a presentare la Ferragni come protagonista di una storia di redenzione. La giornalista ha espresso scetticismo riguardo alla natura del progetto, definendolo un'operazione di comunicazione calcolata più che un resoconto veritiero degli eventi.

Critiche al tono allegro della narrazione Netflix

Un punto centrale della critica di Selvaggia Lucarelli riguarda il tono utilizzato per annunciare e presentare il documentario. La giornalista ha sottolineato l'incongruenza di un approccio considerato allegro per una vicenda che lei stessa ha definito un evento mediatico devastante, riferendosi al caso del Pandoro Gate. Questo caso aveva sollevato dubbi sulla trasparenza delle operazioni commerciali legate a un'iniziativa benefica, creando un'ondata di polemiche pubbliche.

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Lucarelli ha ironizzato sulla strategia della Ferragni, ipotizzando che l'imprenditrice stia cercando di rilanciarsi sotto Natale con il documentario, trasformando una crisi reputazionale in un contenuto di nicchia. La giornalista ha criticato l'idea di presentare la Ferragni in una luce benigna, sostenendo che tale approccio minimizzi la gravità delle accuse e delle conseguenze legali che ne sono seguite.

Impatto sul rapporto pubblico e riflessioni su Fedez

La pubblicazione del documentario ha riaperto il dibattito sul rapporto tra Chiara Ferragni e la stampa critica, con Selvaggia Lucarelli che si pone in netto contrasto con la narrazione proposta dalla piattaforma streaming. La giornalista ha ricordato come la Ferragni abbia continuato a vivere e pensare in modo immaturo, non cogliendo le lezioni apprese dalle recenti vicende giudiziarie e mediatiche. Questo atteggiamento, secondo Lucarelli, ha reso necessaria la distanza della giornalista dal progetto.

Inoltre, Selvaggia Lucarelli ha menzionato il ruolo di Fedez, ex marito di Chiara Ferragni, suggerendo che questi potrebbe ancora dedicare pensieri alla giornalista. Questa osservazione inserisce il contesto del documentario all'interno delle dinamiche più ampie della vita privata della famiglia milanese, evidenziando come le scelte pubbliche della Ferragni siano ancora fortemente influenzate dalle relazioni personali e dalle percezioni del pubblico.

Rifiuto di essere l'antagonista nella storia della Ferragni

Selvaggia Lucarelli ha dichiarato di aver rifiutato l'invito dei produttori e degli scrittori del documentario in pochi minuti, già durante il primo incontro. La giornalista ha spiegato che il progetto non mirava a un'analisi critica del potere degli influencer, ma a ripetere stereotipi narrativi sulla sofferenza e sulla rinascita della Ferragni. Lucarelli ha rifiutato il ruolo di antagonista o di 'cattiva' nella biografia dell'imprenditrice, ritenendo che tale posizione riducesse il suo lavoro giornalistico a un mero espediente di sceneggiatura.

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La giornalista ha concluso affermando di essere stata, paradossalmente, la migliore amica di Chiara Ferragni, avendo spesso offerto consigli critici non richiesti ma utili. Lucarelli ha sottolineato di aver detto cose che altri non si sono sentiti di dire, mettendo in discussione scelte applaudite dal pubblico. La sua decisione di non partecipare al documentario è stata quindi presentata come un atto di integrità professionale e di coerenza con i principi giornalistici che la hanno caratterizzata negli anni.