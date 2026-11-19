Selvaggia Lucarelli commenta con ironia l'uscita del documentario Netflix 'Chiara', rievocando il Pandoro Gate e criticando la strategia di marketing dell'imprenditrice digitale.

Il documentario Netflix intitolato Chiara è stato annunciato per l'uscita il 23 novembre, riaccedendo immediatamente i riflettori sul controverso passato dell'imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Questa nuova produzione audiovisiva promette di ripercorrere gli ultimi anni difficili della vita della blogger, toccando temi come la separazione turbolenta con il marito Fedez e le vicende legate al cosiddetto Pandoro Gate.

Selvaggia Lucarelli, giornalista e opinionista nota per il suo ruolo in Grande Fratello Vip, non ha perso tempo a commentare l'evento. La Lucarelli aveva già acceso i riflettori sulla vicenda anni fa, lanciando una stoccata diretta all'imprenditrice con la battuta: geniale disseppellire il Pandoro Gate quando ce ne stavamo quasi dimenticando. La sua reazione immediata dimostra come la pubblicazione del documentario sia vista come una mossa strategica piuttosto che come un semplice resoconto biografico.

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Le radici del Pandoro Gate e il ruolo di Lucarelli

La storia del Pandoro Gate ha le sue origini nella campagna benefica Pink Christmas del 2022, realizzata da Chiara Ferragni in collaborazione con Chiara Ferragni e l'azienda Balocco. L'iniziativa era presentata come legata a una donazione destinata all'ospedale Regina Margherita di Torino. Tuttavia, Selvaggia Lucarelli sollevò dubbi sulla trasparenza di quelle operazioni commerciali, portando l'intera vicenda all'attenzione del grande pubblico e trasformando una campagna di marketing in un caso di cronaca sociale.

La questione non rimase confinata ai social media, finendo addirittura nelle aule di tribunale. Nel 2024, la giornalista ha deciso di approfondire le dinamiche del caso nel libro intitolato Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez. In quest'opera, Lucarelli ricostruisce dettagliatamente la storia dell'impero economico costruito dalla coppia, analizzando le strategie commerciali che hanno portato alla crisi di immagine.

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Reazioni del pubblico e critiche al business dei famosi

Nonostante l'attesa per la pubblicazione del documentario, i social network sono già esplosi di opinioni contrastanti. Molti utenti hanno contestato la scelta da parte di Chiara Ferragni di tornare a raccontare la propria storia attraverso un progetto televisivo, accusandola apertamente di fare business sulla propria vicenda personale. Per diversi commentatori, l'operazione appare come una ripetizione inutile di temi già ampiamente dibattuti.

Un utente ha scritto contestando la linea editoriale di Netflix, definendo i contenuti dedicati ai famosi tutto tranne che veri. Altri commenti sono stati ancora più duri, definendo l'imprenditrice una furbacchiona e sostenendo che non sia un esempio da imitare. Questi utenti invitano a smettere di dare risalto a queste figure e a concentrarsi invece sul lavoro reale, evidenziando una crescente stanchezza mediatica verso le narrazioni autopromozionali.

Impatto mediatico e prossime tappe del documentario

Il documentario Chiara non è ancora arrivato sulla piattaforma streaming, ma la sua uscita è fissata per il 23 novembre, tra pochi giorni. Nonostante la mancata disponibilità immediata, il titolo sta già facendo discutere ampiamente nell'ecosistema digitale italiano. L'attenzione generata dalla polemica iniziale lanciata da Lucarelli suggerisce che il dibattito continuerà a crescere significativamente dopo la pubblicazione ufficiale.

La vicenda del Pandoro Gate rappresenta ancora oggi uno degli episodi più controversi e chiacchierati degli ultimi anni per l'industria dello shopping online in Italia. Il ritorno sull'argomento con un documentario ad alto budget indica come la narrazione pubblica attorno a Chiara Ferragni e Fedez sia ancora capace di generare engagement massiccio, indipendentemente dal giudizio di valore che si esprime sulla loro figura pubblica. La strategia sembra essere quella di mantenere alta la curiosità del pubblico fino all'ultimo minuto.