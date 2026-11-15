Selvaggia Lucarelli critica la giuria di Ballando con le Stelle dopo lo scontro Mariotto-D'Urso

Selvaggia Lucarelli interviene sullo scontro in studio tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle, difendendo il suo stile e commentando la crisi attuale del programma Rai.

La conduttrice Selvaggia Lucarelli ha interrotto il silenzio mediatico per commentare la recente crisi di fiducia verificatasi all'interno della giuria di Ballando con le Stelle, il celebre programma di danza trasmesso da Rai Uno. La nota giornalista e opinionista ha utilizzato i suoi canali per esprimere un giudizio netto sulla dinamica conflittuale emersa durante le ultime dirette, inserendosi nel dibattito pubblico che ha visto coinvolti i principali esponenti della trasmissione. La sua presa di posizione arriva in un momento di forte tensione, mirando a ridefinire il ruolo della critica televisiva e a difendere il proprio approccio professionale.

Lucarelli risponde alle critiche sulla giuria di Rai Uno

Selvaggia Lucarelli ha dichiarato con franchezza di essere lieta di aver potuto togliere "qualche sassolino dalla scarpa" dopo aver lasciato il programma Rai One per approdare a Mediaset, dove ricopre i ruoli di opinionista nel Grande Fratello Vip e conduttrice de L'Isola dei Famosi. Da quando ha abbandonato la trasmissione di ballo, alcuni osservatori avevano espresso dubbi sulla presunta debolezza della nuova giuria, mentre altri hanno accolto con sollievo il ritorno dell'attenzione esclusiva sulla tecnica della danza. La giornalista ha sfruttato questa narrazione per ribaltare la percezione pubblica del suo ex ruolo, sottolineando come la sua presenza fosse spesso vista come un elemento di conflitto piuttosto che di valutazione tecnica.

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Con una battuta ironica, Lucarelli ha voluto chiarire la sua posizione rispetto alle polemiche che l'hanno accompagnata per anni. Ha scritto infatti: "Finalmente basta polemiche, si torna a parlare di ballo!". Questa dichiarazione rappresenta una stoccata fulminante che cerca di ridare centralità al contenuto artistico dello show. L'obiettivo dichiarato è quello di distogliere l'attenzione dagli scontri personali tra i giurati per concentrarsi nuovamente sulle esibizioni, ripristinando quella che ritiene essere la vera essenza del programma televisivo dominicale sera.

Lo scontro Mariotto e D'Urso in diretta

Il punto di svolta che ha scatenato l'attuale crisi di comunicazione è avvenuto in studio durante la valutazione delle esibizioni di Ornella Muti. Il cantante e critico Guillermo Mariotto ha spruzzato un profumo in direzione di Barbara D'Urso, accompagnando il gesto con la frase "che puzza". La conduttrice, visibilmente contrariata dall'atteggiamento del collega, ha immediatamente richiesto l'intervento di Milly Carlucci per gestire la situazione. Questo episodio ha creato un clima di forte tensione televisiva, interrompendo il flusso normale delle valutazioni e focalizzando l'attenzione pubblica sul comportamento inappropriato di uno dei membri della giuria.

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Barbara D'Urso ha definito l'accaduto come "una vera e propria aggressione", accusando il collega di aver messo in atto un gesto premeditato fin dall'inizio della puntata. La conduttrice ha lamentato di non essersi sentita protetta dalla "famiglia" del programma, evidenziando una mancanza di solidarietà istituzionale. Ha ricordato, inoltre, la diversità di trattamento subita rispetto a quanto accaduto sette giorni prima, quando Milly Carlucci aveva espresso supporto ad Alberto Ravagnani per le polemiche legate all'intervista a Bella Ma' di Pierluigi Diaco su Rai 2. La giurata ha chiarito di aver percepito un doppio standard nella gestione delle tensioni tra i membri della trasmissione.

Durante la trasmissione, sono state assegnate pagelle significative che hanno riflettuto lo stato d'animo della giuria. A Ornella Muti è stato assegnato un punteggio di quattro, con una domanda ironica sulle sue costole rotte, mentre a Milly Carlucci è stato assegnato negativo zero, con l'accusa di ipocrisia per aver ignorato il gesto offensivo di Mariotto. Questi voti non riflettono solo le performance artistiche, ma anche il giudizio morale e professionale espresso dai giudici verso i colleghi in stato di tensione. La distribuzione dei punteggi ha ulteriormente alimentato il dibattito sui social media e sui canali televisivi competitivi.

Dichiarazioni finali e prospett future della conduttrice

Barbara D'Urso ha concluso la sua reazione alla situazione definendosi una professionista che ha scelto di restare fino all'una e quarantacinque del mattino. Ha dichiarato di aver potuto alzarsi e andarsene, ma di aver preferito resistere per dovere di lavoro. La conduttrice ha affermato di perdonare sempre, ma in questo caso specifico ha espresso il desiderio di non farlo, lasciando aperta la porta a future azioni o dichiarazioni. La sua frase "Non so cosa succederà. O forse lo so" suggerisce una consapevolezza profonda delle conseguenze che questo scontro potrà avere sulla struttura del programma e sulle relazioni professionali all'interno della Rai.

Il contesto mediatico attuale vede Selvaggia Lucarelli come una voce critica che osserva le dinamiche da fuori, ma con grande attenzione alle implicazioni professionali. La sua intervista a Milly Carlucci e il riferimento a Carolyn Smith servono a contestualizzare la sua esperienza passata e a legittimare le sue opinioni attuali. La cronaca sportiva e televisiva è concentrata su come questa crisi di immagine verrà gestita dai vertici della rete pubblica. Le prossime dirette saranno cruciali per determinare se la giuria riuscirà a ritrovare un equilibrio o se lo scontro personale continuerà a dominare le valutazioni artistiche, influenzando la percezione del pubblico e la reputazione dei singoli protagonisti del mondo dello spettacolo italiano.