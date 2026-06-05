La nota ufficiale Mediaset: 'Ecco perché abbiamo scelto loro'. Le registrazioni del programma prenderanno il via a breve nelle Filippine, nuova cornice di uno dei format più amati dal pubblico italiano.

Selvaggia Lucarelli e Alvin all'Isola dei Famosi, ora è ufficiale. La nota ufficiale Mediaset : 'Ecco perché abbiamo scelto loro'. Le registrazioni del programma prenderanno il via a breve nelle Filippine , nuova cornice di uno dei format più amati dal pubblico italiano.

Insieme, Selvaggia Lucarelli e Alvin accompagneranno concorrenti e telespettatori nel racconto di questa nuova avventura. Nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo. Il volto storico de 'L'Isola dei Famosi' e presenza ormai profondamente legata all'identità del programma, garantirà continuità, esperienza e conoscenza del format.

Ulteriori dettagli sul cast e sulle novità di questa edizione de 'L'Isola dei Famosi', format Banijay Italia, saranno resi noti nelle prossime settimane. Vasco in concerto a Rimini: 'Non parlo dal palco? Non ne ho bisogno, lo fanno le mie canzoni. Per chi vuole intendere, gli altri si f*ttano'.

Beatrice morta a 2 anni: le foto dopo le botte e i video in cui la costringevano a fumare. Arrestato Emanuel Iannuzzi, il compagno della mamma Estate. Roma in cima alla classifica degli eventi climatici estremi: ecco il meteo della Capitale e cosa dobbiamo aspettarci. Jannik Sinner, la nuova villa da sogno (con Laila Hasanovic) in Sardegna: il panorama mozzafiato e le camere vista mare.

Valentina Persia, chi è la comica: la morte del compagno, i gemelli avuti in vitro a 43 anni, la depressione e la chirurgia estetica per 'sentirmi bella'. Mauro Icardi vince in tribunale contro Wanda Nara, lei chiedeva 250mila euro di assegno mensile. Il giudice: 'È giovane e ha un buon reddito'. Crans-Montana, Jessica Moretti: 'Su di noi falsità, ci hanno distrutti'.

La rabbia della madre di Arthur, morto a 16 anni nel rogo: 'Tu puoi abbracciare i tuoi figli'. Garlasco, Marco Poggi in tv per la prima volta: 'Hanno rovinato l'immagine di Chiara. Essere accusato ha fatto male'. Il dramma di Chutou, cane influencer da 1,5 milioni di follower: 'Rapito da due uomini, venduto a un ristorante e mangiato'.

Le località di mare più belle del 2026: Pollica in vetta, tanta Sardegna e Puglia, trionfa il Sud. La classifica completa. Natalia Paragoni ha un tumore: 'La diagnosi quando ero all'ottavo mese, dopo il parto ho iniziato la chemioterapia. Ce la devo fare per le bimbe'.

Selvaggia Lucarelli e Alvin all'Isola dei Famosi, ora è ufficiale. La nota ufficiale Mediaset: 'Ecco perché abbiamo scelto loro'. Money Road, il trekking nel fango mette il gruppo in ginocchio. Una sorpresa per Roberto, Sebastiano 'cede' per il Milan.

Paolo Antonacci: 'Sono il figlio di Biagio e nipote di Morandi, ma debutto con un altro nome. Non voglio finire nel tritacarne, alla fine la qualità paga'. Belen come sta dopo il ricovero? I pranzi al ristorante e le giornate con Luna Marì: showgirl in ripresa (anche grazie a Stefano De Martino).

La signora Iris e Pasquale, coinquilini con 60 anni di differenza: 'Lei mi ha insegnato a fare la lavatrice, io l'ho aiutata quando è caduta'. Ilary Blasi, fuga d'amore con Bastian Muller prima del matrimonio: relax nel resort di lusso sull'esclusiva isola della Grecia. Miliardario (fondatore di Smartbox) non vuole lasciare l'eredità ai figli: 'Cambiate la legge, ognuno faccia ciò vuole del proprio patrimonio'.

Dana e Camilla Galli, chi sono le sorelle morte a 14 e 23 anni: facevano sci e vivevano a Livigno. Lo schianto con una squadra di ciclismo. Beatrice morta a 2 anni, la sorellina le faceva da mamma: 'Chiese aiuto per le botte di Iannuzzi ma nessuno l'ha ascoltata'. Infarto durante una crociera, turista scozzese scrive una lettera ai medici del Policlinico di Bari: 'Non parlo italiano, ma avete fatto di tutto per me.

Grazie'. Cavalli impazziti sulla Colombo, indagato il vigile che li ha fatti imbizzarrire con i fuochi d'artificio. Juventus-Vlahovic: è finita. Niente accordo per il rinnovo, l'attaccante lascia i bianconeri a parametro zero.

Ecco dove può andare. Braccianti frustati per aver chiesto gli arretrati, dita amputate e Natale senza acqua: gli orrori del caporalato mai denunciati per paura. Ilary Blasi vola in Grecia, sull'aereo trova un biglietto scritto a mano: ecco il messaggio per la conduttrice. Oroscopo di venerdì 5 giugno 2026: pragmatismo per il Toro e prudenza per il Sagittario.

Ariete? Rimani concentrato. Cobolli da sogno, è in semifinale al Roland Garros: battuto Aliassime in 4 set. Ora è sicuro, ci sarà un italiano in finale.

Braccianti bruciati vivi un orrore, ma non un caso isolato. Caporali stranieri? Li usano i datori di lavoro per non sporcarsi le mani. Matteo Brandimarti muore a 12 anni risucchiato dall'idromassaggio, la mamma scrive a Giorgia Meloni: 'Serve una legge'. La risposta della premie





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Selvaggia Lucarelli Alvin Isola Dei Famosi Mediaset Filippine Vasco Rimini Beatrice Emanuel Iannuzzi Roma Jannik Sinner Sardegna Valentina Persia Mauro Icardi Wanda Nara Crans-Montana Jessica Moretti Garlasco Marco Poggi Chutou Cane Influencer Pollica Sardegna Puglia Natalia Paragoni Tumore Money Road Milan Paolo Antonacci Belen Stefano De Martino Ilary Blasi Bastian Muller Miliardario Smartbox Dana Galli Camilla Galli Livigno Ciclismo Infarto Policlinico Di Bari Cavalli Colombo Juventus Vlahovic Caporalato Braccianti Matteo Brandimarti Idromassaggio Giorgia Meloni Oroscopo Toro Sagittario Ariete Cobolli Roland Garros

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alvin torna a L'Isola dei Famosi: Fabio Rovazzi al suo posto a Battiti Live con Ilary BlasiLa nuova organizzazione dei programmi estivi Mediaset porta Alvin nelle Filippine con Selvaggia Lucarelli e apre le porte di Battiti Live a Fabio Rovazzi.

Read more »

Milly Carlucci e le novità su Ballando: «Barbara D'Urso al posto di Selvaggia Lucarelli? Prima il cast, non faccio toto-giuria»Nessuna decisione sulla nuova giuria di Ballando con Le Stelle. E nessun nome ancora certo per sostituire Selvaggia Lucarelli. Lo ha detto Milly Carlucci a margine della presentazione,...

Read more »

Milly Carlucci: la verità su Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso a 'Ballando'È la fine di un'era per 'Ballando con le stelle'. Tutte le novità (e i misteri) in vista della prossima edizione

Read more »

Retroscena sui Ferragnez: il sentimento di Chiara che i follower non hanno mai davvero capitoEcco cosa è riuscita a scoprire in anteprima Selvaggia Lucarelli al podcast Burnout

Read more »