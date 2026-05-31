Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle? Le parole di Milly Carlucci alimentano i dubbi

La giornalista potrebbe passare a Mediaset per condurre l'Isola dei Famosi. Milly Carlucci commenta le voci senza conferme.

Il mondo della televisione italiana è in fermento per le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro di Selvaggia Lucarelli . La giornalista e opinionista, dopo aver partecipato come commentatrice all'ultima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, sembra essere in procinto di assumere un ruolo di primo piano nella prossima edizione dell'Isola dei Famosi, questa volta come conduttrice.

Le voci di corridoio, sempre più insistenti, parlano di un suo probabile addio alla Rai, e in particolare al programma che l'ha vista protagonista negli ultimi anni: Ballando con le Stelle. Secondo le fonti, il suo passaggio a Mediaset sarebbe ormai scontato, con l'obiettivo di diventare un volto fisso dell'emittente di Cologno Monzese. Ma cosa c'è di vero in tutto questo?

Per la prima volta, a rompere il silenzio è stata proprio Milly Carlucci, storica conduttrice e ideatrice di Ballando con le Stelle, che ha rilasciato una breve dichiarazione al quotidiano Il Messaggero. Nell'intervista, Milly Carlucci ha affrontato con cautela la questione della giuria di Ballando con le Stelle, senza però menzionare direttamente Selvaggia Lucarelli. In questo momento non stiamo toccando il tema della giuria. Siamo concentrati sul nostro piatto principale, ovvero la produzione dello show.

Poi arriverà il momento del contorno, anche se la giuria è un filo di Arianna che guida tutte le puntate, creando una strada da percorrere. È importantissima. Sono molto orgogliosa che sia diventata un argomento iconico. Si parla di loro in maniera compulsiva anche quando non siamo in onda e questo dimostra la loro qualità, ha dichiarato Carlucci.

Le sue parole, seppur generiche, lasciano intravedere una certa preoccupazione per un eventuale cambio di rotta. La conduttrice ha voluto sottolineare l'importanza della giuria, ma senza fornire rassicurazioni concrete sulla permanenza di Lucarelli. Questo ha alimentato ulteriormente le speculazioni, facendo pensare che la decisione sia già stata presa, ma non ancora ufficializzata. La situazione è destinata a chiarirsi nelle prossime settimane, quando Mediaset e Rai annunceranno i loro palinsesti per la prossima stagione televisiva.

Selvaggia Lucarelli, dal canto suo, non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito. I fan del programma di danza sono in trepidazione, mentre gli appassionati dell'Isola dei Famosi attendono con curiosità di sapere chi sarà il nuovo volto della conduzione. Se le indiscrezioni dovessero confermarsi, si tratterebbe di un cambiamento significativo nel panorama televisivo italiano, con una delle opinioniste più discusse che passerebbe dall'altra parte della barricata, diventando padrona di casa in uno dei reality più seguiti.

Non resta che attendere sviluppi ufficiali per avere conferme o smentite su questa vicenda che sta tenendo banco nei salotti televisivi e sui social media





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