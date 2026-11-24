Selvaggia Lucarelli, 52 anni, spiega l'addio a Ballando con le Stelle dopo 10 anni, criticando la mancanza di opportunità alla Rai e annunciando nuovi progetti.

La giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli, 52 anni, ha ufficialmente chiarito le motivazioni del suo allontanamento dal programma di intrattenimento della televisione pubblica italiana. Con uno stile comunicativo diretto e inequivocabile, la protagonista ha risposto ai sui fan sui social network riguardo alla sua uscita dal cast di Ballando con le Stelle, la trasmissione di Rai 1 che l'ha vista protagonista nel ruolo di giurata per un decennio.

Le cause del distacco dopo dieci anni

Il percorso di Lucarelli nel programma è durato esattamente dieci anni, un periodo che lei definisce significativo per la sua crescita professionale nel panorama televisivo nazionale. Durante la sua risposta a un utente dei social media, la giornalista ha sottolineato come quel decennio le abbia permesso di compiere un percorso di maturazione nel ruolo di opinionista. Ha precisato che ha svolto il suo compito in un contesto di enorme successo, ma ha voluto sottolineare la natura limitata del suo incarico, specificando di aver fatto solo la sua parte senza ambizioni ulteriori all'interno di quella cornice.

Also read Selvaggia Lucarelli: «Ferragni non è cambiata, ecco perché non ho partecipazione al documentario»

La decisione di lasciare il programma non è stata presa alla leggera, ma è il frutto di una riflessione professionale matura nel corso degli anni. Lucarelli ha evidenziato come, nonostante il successo del show, non abbia ricevuto altre opportunità di sviluppo all'interno dell'ente pubblico durante quegli stessi dieci anni. Questa situazione ha creato un paradosso professionale evidente per la conduttrice, che si trovava in un ambiente dinamico ma senza possibilità di avanzare nella propria carriera.

La critica alla Rai e le nuove opportunità

La giornalista ha lanciato una criticaNetta verso la struttura della Rai, notando come persino concorrenti e ballerini del cast abbiano avuto modo di accedere a nuove opportunità lavorative, mentre lei non ne ha ricevute. Secondo la sua analisi, era evidente che per continuare a crescere professionalmente e ampliare i propri orizzonti non avrebbe potuto rimanere indefinitamente nello stesso ruolo. In un programma incentrato sul movimento e sui passi avanti, definisce paradossale essere rimasta ferma rispetto alle opportunità offerte ad altri.

Advertisement

Questa scelta di rottura è stata motivata dalla volontà di mettersi alla prova in contesti diversi e di esplorare nuove strade nella sua carriera. La giornalista ha già intrapreso nuove esperienze televisive che dimostrano come il suo profilo professionale sia in continua evoluzione. Tra i suoi ruoli attuali, figura come opinionista nel programma Grande Fratello Vip, affiancando Cesara Buonamici in una delle trasmissioni di maggiore ascolto del canale rivali.

Il futuro e i nuovi progetti televisivi

Il prossimo passo professionale di Selvaggia Lucarelli segna un cambio di ruolo significativo nel panorama della televisione italiana. Oltre all'attività di opinionista, è stato annunciato che la vedremo alla conduzione per la prima volta nella sua carriera. Questo nuovo incarico riguarderà la nuova edizione di Isola dei Famosi, una trasmissione di grande impatto mediatico che le permetterà di dimostrare capacità diverse da quelle di commentatrice o giurata.

Per quanto riguarda il suo addio a Ballando con le Stelle, Lucarelli ha espresso una posizione ferma e definitiva, indicando che non le manca il ruolo di giurata. Ha spiegato che la paletta utilizzata nel programma non deve essere considerata un prolungamento della propria personalità, ma uno strumento che va riposto quando il ruolo termina. Non nutre risentimenti verso la sostituzione, paragonando la fine del rapporto con il programma a una separazione sentimentale in cui non si ha interesse a sapere con chi si fidanzano gli ex.

La comunicazione di Lucarelli è rimasta coerente con il suo stile pubblico, caratterizzato da schiettezza e immediatezza. Ha affermato di augurare solo felicità a chi prenderà il suo posto, chiudendo definitivamente questo capitolo della sua carriera televisiva. L'attenzione si sposta ora sui suoi nuovi incarichi, in particolare sulla conduzione de Isola dei Famosi, che rappresenterà la prova definitiva delle sue capacità in prima persona sul palco.