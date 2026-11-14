Selvaggia Lucarelli replica a Ilary Blasi dopo il Grande Fratello Vip

Selvaggia Lucarelli chiarisce la sua posizione dopo lo scontro televisivo con Ilary Blasi su Canale 5, difendendo le sue opinioni personali.

Il dibattito televisivo del venerdì sera è tornato al centro dell'attenzione dopo la messa in onda della puntata del Grande Fratello Vip. La conduttrice Ilary Blasi ha diretto critiche feroci verso l'opinonista Selvaggia Lucarelli per presunta parzialità. L'episodio si è consumato durante la trasmissione andata in onda la sera di venerdì 13 novembre 2026 su Canale 5. Il pubblico e i media hanno subito colto le tensioni in studio tra le due figure del panorama giornalistico italiano.

La replica di Lucarelli sui social network

Selvaggia Lucarelli ha deciso di rompere il silenzio immediatamente dopo la trasmissione. Ha utilizzato i propri canali social per ricostruire i fatti e rispondere alle accuse ricevute. La giornalista ha esordito con la frase "Non è successo niente di che" per sminuire la gravità dello scontro. Ha spiegato che ha effettuato pochissimi interventi per esigenze di scaletta dell'editoria televisiva.

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L'ultima partecipazione al dibattito è avvenuta molto tardi, dopo forse un'ora e mezzo di silenzio. La conduttrice le ha contestato di essere troppo di parte. Le è stato chiesto perché non approvasse il comportamento di alcuni concorrenti giovani. Lucarelli ha risposto di non capire perché non dovrebbe prendere le parti di qualcuno.

Difesa delle opinioni personali e dei più svantaggiati

L'opinonista ha sottolineato di essere lì per esprimere opinioni personali. Ha chiarito di non trarre alcun vantaggio personale da questa posizione. Ha definito la sua parzialità come una difesa di chi è più svantaggiato nel tifo e nella popolarità. Ha indicato di non avere gli stessi strumenti individuali degli altri ospiti.

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La giornalista ha menzionato che nella scorsa puntata era successa una situazione analoga. Ha dichiarato di essersi stranita senza giri di parole. Ha riconosciuto che la conduttrice fa quel che le pare nel portare il programma dove vuole. Ha negato che siano volati in aria sgabelli o che ci siano stati litigi pesanti. Ha aggiunto che non si deve rimuginare oltre il necessario sull'accaduto.

Il contesto con Pierluigi Diaco e la gestione del programma

Lucarelli ha ripreso quanto detto di recente da Pierluigi Diaco. Questo si riferiva al putiferio per l'intervista ad Alberto Ravagnani. Ha citato Diaco per sottolineare la disciplina necessaria in televisione. Ha definito tutti come soldati umili servitori di questa grande azienda. Ha identificato il Grande Fratello Vip come il programma del buon umore.

La tensione riguardava anche l'eccessiva indulgenza dell'opinionista verso il gruppo dei concorrenti più giovani. Blasi ha criticato questa gestione della casa. La replica di Lucarelli mira a chiarire la propria posizione professionale. L'opinonista ritiene di difendere chi è meno favorito dal sistema. La vicenda dimostra la forte personalità delle conduttrici televisive italiane. Il programma continua a generare dibattiti accesi ogni settimana.