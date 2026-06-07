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Selvaggia Lucarelli svela i retroscena dell'Isola dei Famosi

Spettacolo News

Selvaggia Lucarelli svela i retroscena dell'Isola dei Famosi
Selvaggia LucarelliIsola Dei FamosiReality
📆6/7/2026 5:19 PM
📰leggoit
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La giornalista Selvaggia Lucarelli svela i retroscena dell'Isola dei Famosi, un reality parallelo che sarà registrato sul posto. La nuova edizione sarà diversa dal solito e la Lucarelli si prepara a un'avventura unica.

La giornalista Selvaggia Lucarelli svela i retroscena dell'Isola dei Famosi, un reality parallelo che sarà registrato sul posto. La nuova edizione sarà diversa dal solito e la Lucarelli si prepara a un'avventura unica.

La giornalista condividerà con i follower alcuni dettagli della sua nuova avventura e spiegherà come continuerà a lavorare alla sua newsletter Vale Tutto. Inoltre, registrerà anche un podcast durante il soggiorno asiatico. La Lucarelli racconta la nuova avventura con la sua solita ironia e promette ai follower un diario molto personale

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