Il Prof. Luigi Marino analizza il legame tra semaglutide e neuropatia ottica. Scopri i sintomi, i dati FDA e le raccomandazioni EMA per la sicurezza visiva.

Il professor Luigi Marino, esperto docente di Oftalmologia e Farmacologia oculare nelle università milanesi, ha approfondito il rapporto tra i farmaci GLP-1 e la sicurezza oculare in un articolo pubblicato su Medicitalia il 21 ottobre 2026. Lo specialista, riconosciuto a livello nazionale per la sua eccellenza nella diagnosi e nella cura delle patologie della superficie oculare, spiega quali soggetti devono prestare massima attenzione e quali sintomi richiedono una visita urgente per prevenire una rara neuropatia ottica, chiamata NAION. Questa condizione può provocare una perdita improvvisa e talvolta permanente della vista, rappresentando una delle principali preoccupazioni cliniche legate all'uso diffuso di questi medicinali.

Meccanismo della NAION e Profilo del Paziente a Rischio

La neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica è una patologia dovuta a un'alterazione dell'afflusso di sangue alla parte anteriore del nervo ottico, la struttura che trasmette le informazioni visive dall'occhio al cervello. Come spiega il professor Luigi Marino, la malattia ha la caratteristica di essere difficilmente prevedibile e, quando si manifesta, il danno può essere già presente al momento della diagnosi. La condizione interessa principalmente le persone sopra i 50 anni e si presenta generalmente a un solo occhio, spesso notata al risveglio.

Also read Payback dispositivi medici: 238 società chiuse e 133mila posti a rischio

I sintomi includono difetti del campo visivo e, nei casi più gravi, conseguenze permanenti sulla capacità di vedere. I farmaci in questione, come Ozempic e Rybelsus indicati per il diabete di tipo 2, o Wegovy autorizzato per la gestione del peso, imitano l'azione di un ormone intestinale che contribuisce a regolare la glicemia e l'appetito. Tra i principi attivi più conosciuti vi è la semaglutide, oggetto di attenta scrutinio da parte delle autorità sanitarie internazionali negli ultimi anni.

Dati Clinici e Posizionamento di FDA ed EMA

Le analisi condotte hanno individuato 15 probabili casi di NAION, dieci tra i pazienti trattati con GLP-1 e cinque nei gruppi di confronto. La Food and Drug Administration (FDA) ha analizzato dati provenienti dalla pratica clinica e da studi osservazionali, portando l'agenzia a richiedere una nuova avvertenza, pur senza aver chiarito definitivamente il meccanismo biologico che potrebbe spiegare l'associazione. Questa decisione segna una novità significativa rispetto alle posizioni precedenti, estendendo l'avvertenza a tutti gli agonisti del recettore GLP-1.

Advertisement

Parallelamente, l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha raccomandato di aggiornare le informazioni di sicurezza di Ozempic, Wegovy e Rybelsus. Un altro studio retrospettivo aveva osservato un aumento del rischio di NAION nei pazienti trattati con semaglutide, individuando 32 casi di NAION. Rispetto ai pazienti trattati con inibitori SGLT2, il rischio relativo aggiustato risultava aumentato, con un incremento assoluto stimato, sebbene gli autori sottolineino che il rischio assoluto rimane basso. Questi risultati suggerono la necessità di sorveglianza continua.

Fattori Anatomici e Strategie di Prevenzione

La NAION è una malattia multifattoriale. Oltre alle condizioni vascolari generali, possono avere un ruolo alcune caratteristiche anatomiche del nervo ottico, in particolare la presenza di una papilla ottica piccola e affollata, una conformazione talvolta definita