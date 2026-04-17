Semenyo commosso per Bernardo Silva: "Lo prendono sempre in giro nello spogliatoio"

Rúben Semenyo racconta aneddoti divertenti e affettuosi su Bernardo Silva, compagno di squadra al Manchester City, in vista della sua partenza a fine stagione. Lo descrive come un giocatore amato e un elemento chiave nello spogliatoio, nonostante le prese in giro scherzose a cui è spesso sottoposto.

Bernardo Silva , con la sua prossima partenza dal Manchester City al termine della stagione, ha innescato una serie di reazioni commoventi e divertenti tra i suoi compagni di squadra. Queste le parole di Rúben Semenyo , intervistato dal podcast 'All Out Football', che ha descritto Silva come un elemento fondamentale nello spogliatoio: 'È un ragazzo fantastico e una persona meravigliosa da avere in squadra. Ha dato tantissimo per il City, con grande tenacia e sicurezza. Onestamente, è stato incredibile. Mi ha fatto sentire subito a mio agio quando sono arrivato'.

La conversazione ha preso una piega più leggera quando Semenyo ha rivelato un lato inaspettato della vita di Silva al City. Nonostante la sua statura di leggenda nel club, Bernardo non è immune alle prese in giro dei compagni. 'Lo prendono spesso in giro nello spogliatoio, non so perché... Non è nemmeno brutto, è solo troppo informale', ha commentato Semenyo, prima di narrare un episodio che illustra questo particolare tipo di 'bullismo' scherzoso. 'Sto entrando in mensa e lo vedo nel corridoio mentre viene trattenuto con una presa alla gola. E penso: 'Poveretto! Non ha fatto niente. Non è solo uno, sono tre o quattro, quindi non ha scampo!'', ha raccontato Semenyo, strappando risate generali.

Queste testimonianze dipingono un quadro affettuoso e ironico di Bernardo Silva, un giocatore amato per le sue qualità tecniche e umane, ma anche per la sua capacità di accettare con un sorriso gli scherzi del gruppo. La sua partenza segnerà senza dubbio la fine di un'era per il Manchester City, ma il ricordo del suo impatto e della sua personalità rimarrà impresso nei cuori dei suoi compagni e dei tifosi. La sua intelligenza calcistica, come evidenziato da altri giocatori, è solo una parte del lascito che Silva lascerà ai Citizens.

La sua capacità di integrarsi e creare legami forti nello spogliatoio, unita al suo talento sul campo, lo ha reso una figura indimenticabile. La notizia della sua imminente partenza è fonte di dispiacere per molti, ma le storie condivise da Semenyo offrono un sorriso e un tributo commovente a un giocatore che ha lasciato un segno indelebile





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bernardo Silva Manchester City Rúben Semenyo Calcio Spogliatoio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bernardo Silva saluta il Manchester City: un ciclo vincente si chiude, il futuro è un'incognitaIl centrocampista portoghese ha annunciato la sua partenza dal Manchester City alla fine della stagione, ponendo fine a nove anni di successi e legami profondi con il club e la città.

Read more »

Il saluto di Bernardo Silva al City: 'Mi avete dato di più di quanto potessi sperare'Dopo nove stagioni straordinarie, Bernardo Silva ha annunciato ufficialmente che lascerà il Manchester City al termine dell’annata. Una decisione che segna la fine di uno dei cicli più vincenti de

Read more »

Juve, Bernardo Silva è più vicino: ufficiale l'addio al Manchester CityDopo 9 anni di militanza ed il pieno di trofei, il portoghese saluta i tifosi con un commovente messaggio sui social: bianconeri in pole

Read more »

Bernardo Silva lascerà il Manchester City a fine anno: 'Godiamoci le ultime settimane'La nuova puntata del Di Canio Premier Special, dal titolo 'I testa a testa da titolo', da venerdì 10 aprile su Sky e in streaming su NOW

Read more »

Haaland celebra Bernardo Silva: 'Il giocatore più intelligente con cui abbia mai giocato'Erling Haaland dedica parole di grande ammirazione al compagno di squadra Bernardo Silva, in procinto di lasciare il club dopo nove stagioni ricche di successi. L'attaccante norvegese elogia l'intelligenza tattica e la capacità di controllo del gioco del portoghese, definendolo il giocatore più intelligente con cui abbia mai giocato e una figura fondamentale nella storia del club, specialmente nella stagione del Triplete.

Read more »

Semenyo su Bernardo Silva: 'In spogliatoio lo prendono sempre in giro per come si veste'Bernardo Silva ha recentemente confermato che lascerà il Manchester City al termine della stagione, e le reazioni dei tifosi all'annuncio si sono sommate l'una con l'altra. Questa volta è toccato ad

Read more »