Sempio: ex avvocato nega legame con omicidio Poggi e presenta nuova tesi

Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, interviene a Storie Italiane per smentire qualsiasi nesso tra i diari privati dell'imputato e l'omicidio di Chiara Poggi.

Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, ha intervenuto nel programma televisivo Storie di Sera su Rai1 per difendere il suo ex assistito. L'esperto ha sottolineato la totale estraneità di Sempio rispetto all'omicidio di Chiara Poggi. La trasmissione è condotta da Eleonora Daniele nel format Storie Italiane.

Separazione tra diari privati e fatti di sangue

Il legale ha respinto con fermezza le ipotesi che collegassero gli atteggiamenti personali di Sempio alla tragedia. Ha affermato che l'ex cliente potrebbe essere un uomo che odia le donne, ma non è certo l'assassino. Ha citato il libro Uomini che odiano le donne per descrivere certi comportamenti.

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Lovati ha fatto riferimento a filmati e messaggi diffusi online per illustrare le sue considerazioni. Ha invitato Sempio a spiegargli personalmente le motivazioni dietro la creazione di tali materiali. Ha ribadito che questi contenuti non hanno alcuna correlazione con il processo penale in corso.

Nuova ipotesi investigativa dell'ex difensore legale

L'avvocato ha dichiarato di nutrire un parere totalmente diverso rispetto alla linea difensiva attuale. Ha affermato di possedere una tesi alternativa che esula dalla narrativa dominante sui fatti. Non si definisce uno psicologo o psichiatra, ma basa il suo giudizio sull'esperienza maturata.

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Ha evidenziato la sua anzianità nel settore giuridico come elemento utile per offrire nuovi spunti. Ha proposto la propria disponibilità per analizzare le dinamiche psicologiche sottostanti. La sua posizione rimane invariata riguardo alla non colpevolezza del suo ex assistito.

Distanziamento di Alberto Stasi dalla vicenda

Anche Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, è intervenuto nella stessa diretta televisiva. Ha specificato di non occuparsi attualmente della posizione di Andrea Sempio nel dettaglio. Ha notato che alcuni soggetti cercano involontariamente di trascinare la questione in ambiti conflittuali.

De Rensis ha espresso stima per la preparazione professionale di Massimo Lovati. Ha assunto che le dichiarazioni recenti derivino da una solida conoscenza dei precedenti. Ha preferito non aggiungere ulteriori commenti per evitare polemiche non necessarie. La vicenda continua a suscitare grande attenzione mediatica in Italia.