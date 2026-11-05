Sempio Garlasco: La Difesa Chiede Il Congelamento Del Processo

La difesa di Marco Sempio chiede il congelamento del processo per omicidio a Garlasco, sostenendo l'impossibilità di due condanne. Il Gup Luigi Riganti deciderà sulla questione.

La difesa di Marco Sempio ha depositato un'istanza urgente per congelare immediatamente il procedimento penale in corso a Garlasco. Gli avvocati difensori sostengono con fermezza che non possa coesistere una condanna definitiva per lo stesso omicidio a carico di un imputato e il tentativo di processare Marco Sempio come se nulla fosse accaduto. Questa posizione strategica mira a bloccare ogni avanzamento legale fino alla risoluzione della questione relativa al possibile riapertura del caso Stasi.

La Strategia Difensiva Di Cataliotti E Taccia

Liborio Cataliotti e Angela Taccia, gli legali di Marco Sempio, porteranno la questione direttamente davanti al giudice dell'udienza preliminare Luigi Riganti. L'obiettivo dichiarato delle difese è porre ordine tra le varie posizioni giuridiche che ruotano attorno alla vicenda, coinvolgendo figure come Marco Poggi e lo stesso Roberto Stasi. La mossa serve a indebolire l'accusa principale, dimostrando come le prove raccolte potrebbero avallare la tesi di Sempio.

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I difensori hanno anche fatto riferimento a un incidente probatorio, sostenendo che le indagini condotte abbiano portato risultati favorevoli alla loro linea difensiva. La strategia si articola su due filoni di indagine distinti: la corruzione e le accuse rivolte ai Ris. Questo approccio duplice mira a screditare l'operato delle forze di polizia e a evidenziare le contraddizioni nell'accusa, preparandosi a una possibile battaglia costituzionale se il Gup rigettasse le richieste.

Il Ruolo Del Gup Luigi Riganti

Luigi Riganti, il giudice che dovrà decidere sulla sorte del processo a Marco Sempio, ha già dimostrato la sua severità in precedenti casi ad alta visibilità. A febbraio aveva condannato l'ex assessore Adriatici a dodici anni di reclusione, stabilendo un precedente che potrebbe influenzare le sue future valutazioni. La sua figura centrale nel procedimento attuale rende la decisione sulla richiesta di congelamento particolarmente delicata e attesa dalla cronaca giudiziaria locale e nazionale.

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La difesa sta preparando un piano di emergenza in caso di esito negativo davanti al Gup. Se Luigi Riganti non accogliesse la richiesta di sospensiva, l'equipaggio legale di Sempio è pronto a rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale. Questa opzione estrema sottolinea la gravità percepita della situazione da parte degli avvocati, che vedono nel rischio di doppia condanna per lo stesso reato un vizio procedurale insostenibile.

L'Impatto Sul Caso Stasi E Le Prossime Fasi

La richiesta di congelamento è strettamente legata al destino del caso Stasi. Finché non si chiarirà se il processo contro Roberto Stasi verrà effettivamente riaperto, la difesa di Marco Sempio considera ogni ulteriore step procedurale contro Marco Sempio come prematuro e potenzialmente ingiusto. La coerenza giuridica richiede che le vicende siano trattate in modo unitario per evitare sentenze contraddittorie sullo stesso fatto.

Nel panorama mediatico, l'attenzione si sposta anche su elementi audio e dichiarazioni pubbliche. L'avvocato di Stasi ha recentemente denunciato Garofano, mentre un audio del 2018 di Sempio ha riaffiorato, citando affermazioni sul ruolo degli avvocati riguardo ai prezzi. Questi dettagli emergono dal flusso continuo di informazioni e testimonianze, aggiungendo complessità alla narrativa che circonda il procedimento e influenzando l'opinione pubblica e gli attori istituzionali coinvolti nella gestione della giustizia.