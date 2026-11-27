Andrea Sempio risponde a Quarto Grado sul caso Poggi. Negha ossessione per la violenza e spiega l'interesse per l'attrice nel trailer horror trovato sul suo computer.

Andrea Sempio ha fornito nuove dichiarazioni alla trasmissione Quarto Grado riguardo alla presenza di un trailer horror sul suo computer. L'uomo, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha sottolineato che il suo interesse era rivolto specificamente all'attrice presente nel video, negando categoricamente qualsiasi ossessione per la violenza rappresentata. Questa affermazione rappresenta un tentativo di chiarire il contesto materiale trovato nelle indagini preliminari.

Origine e Motivazione del Download

Sempio ha spiegato di aver cercato il filmato dopo aver letto su un blog dell'epoca che una modella e cantante da lui conosciuta di fama aveva partecipato alla produzione. Il soggetto sostiene di aver scaricato i due trailer disponibili online, chiarendo che non ha visionato l'opera completa. Ha respinto l'ipotesi che si trattasse di scene tagliate da un film intero, definendo il materiale semplicemente come contenuto promozionale realizzato da regista e produzione.

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Negazione di Glorificazione della Violenza

L'indagato ha assicurato che nei suoi file non esiste nulla che glorifichi la violenza. Ha invitato a leggere tutto nel contesto degli anni 2013-2015, periodo in cui si dedicava all'addestramento per l'autodifesa. In quell'arco temporale pubblicava su Twitter appunti tecnici, accompagnati da letture come Anatomia della distruttività umana di Erich Fromm, dimostrando un approccio accademico e professionale alla materia.

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Gestione delle Prove Digitali sull'Hard Disk

Secondo la versione di Sempio, i file video furono visualizzati solo poche volte nei giorni successivi al download, per poi essere dimenticati. Ha definito irrilevanti molti dei contenuti emersi dall'analisi dell'hard disk, suggerendo che gli esami tecnici sui dispositivi potrebbero confermare la sua tesi. La difesa sostiene che i dati non provengano da un flusso video continuo, ma da estratti separati e non correlati a un progetto cinematografico completo.

Contesto Storico e Impatto dell'Intervista

Le dichiarazioni rendono pubblico un dettaglio operativo cruciale per la ricostruzione della dinamica degli eventi. La distinzione tra interesse professionale per l'autodifesa e consumo di materiale pornografico o violento rimane il punto centrale della discussione. L'opinione pubblica e gli osservatori rimangono divisi sulla reale natura delle motivazioni che hanno spinto al download, malgrado le rassicurazioni fornite durante l'intervista televisiva.