Senato approva all'unanimità riforma costituzionale disabilità: via il termine 'minorati'

Il Senato approva all'unanimità la modifica dell'articolo 38 della Costituzione. Scompare 'minorati', entra 'persone con disabilità'.

La Camera Alta italiana ha espresso un giudizio unanime sul disegno di legge costituzionale relativo ai diritti delle persone con disabilità, sancendo l'eliminazione definitiva del termine minorati dalla Carta fondamentale. La votazione si è conclusa con centotrentacinque voti favorevoli, segnando una svolta storica nel linguaggio giuridico e sociale nazionale.

Modifica semantica articolo 38 Costituzione

Il provvedimento approvato dall'Aula del Senato interviene specificamente sull'articolo trentaotto della Costituzione, aggiornandone il testo per allinearlo alle moderne sensibilità sociali e ai principi inclusivi. La sostituzione lessicale non è meramente simbolica ma introduce nuovi parametri di tutela giuridica per i cittadini con disabilità.

Also read Midterm Usa 2026, dem avanti negli Stati chiave: i sondaggi sul Senato

Nel terzo comma dell'articolo modificato, la dicitura precedente viene sostituita integralmente dall'espressione persone con disabilità. Di conseguenza, la norma costituzionale stabilisce ora che gli inabili e le persone con disabilità hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale, garantendo pari opportunità formative.

Riconoscimento autonomia e partecipazione politica

Oltre alla pulizia linguistica, la riforma aggiunge un passaggio specifico e vincolante sulla tutela dei disabili, introducendo obblighi precisi per lo Stato. La Repubblica garantisce espressamente il diritto delle persone con disabilità all'autonomia e all'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale.

Advertisement

La nuova formulazione costituzionale impone inoltre la rimozione attiva degli ostacoli che ne impediscono l'esercizio pieno dei diritti. Questo meccanismo giuridico mira a rimuovere barriere strutturali e culturali che limitano la vita indipendente dei cittadini vulnerabili.

Dichiarazioni Ministre Locatelli e Relatore De Priamo

Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità, ha definito il voto unanime come un segnale importante di cambiamento culturale profondo. La Ministra ha sottolineato che dopo aver abrogato da tutte le leggi ordinarie le parole handicappato e portatore di handicap, finalmente si completa il percorso iniziato anche con la riforma della disabilità aggiornando la nostra Carta costituzionale.

Locatelli ha rivolto il suo ringraziamento a tutti i gruppi parlamentari, al relatore e presidente Andrea De Priamo, e in particolare al senatore Guidi, primo firmatario del testo. Il riconoscimento istituzionale è stato esteso al mondo delle associazioni, alle due federazioni maggiormente rappresentative, Fand e Fish, e a tutte le altre realtà che negli anni si sono sempre battute per spingere un forte cambio culturale anche attraverso la nostra Costituzione.

Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d'Italia e relatore del disegno di legge, ha dichiarato che con il provvedimento Guidi si compie un passo importante verso il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità nella nostra Costituzione. Il relatore ha evidenziato il superamento del termine minorati, ormai anacronistico e connotato negativamente, per riconoscere il diritto all'autonomia e alla partecipazione effettiva alla vita politica, economica e sociale del Paese.

Advertisement

Posizioni diverse e prossimi passaggi parlamentari

Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva, ha espresso posizioni sfumate pur votando a favore, sottolineando la diffidenza generale verso interventi sulla Costituzione. Scalfarotto ha affermato che la modifica era assolutamente giusta perché l'insopportabile parola minorati, termine obsoleto e figlio del suo tempo, andava tolta e giustamente sostituita con persone con disabilità.

Tuttavia, il senatore di Italia Viva ha criticato l'aggiunta di ulteriori passaggi normativi, ritenendoli ridondanti rispetto all'articolo tre già esistente. Scalfarotto ha concluso che sarebbe stato più giusto limitarsi a eliminare chirurgicamente quella singola parola, poiché la precisazione aggiunta produce una separazione tra persone con e senza disabilità che rischia di creare confusione interpretativa.

Il testo ora passerà alla Camera dei Deputati per completare liter legislativo. Complessivamente serviranno quattro passaggi parlamentari affinché la modifica diventi legge dello Stato. Questa procedura richiede tempi definiti per garantire il dibattito democratico e l'approvazione finale da entrambe le Camere.