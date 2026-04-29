Senato brasiliano respinge la nomina di Jorge Messias alla Corte Suprema: Lula primo presidente in un secolo a subire un rifiuto

Il Senato brasiliano ha respinto la nomina di Jorge Messias alla Corte Suprema, segnando un evento storico per il presidente Lula. La decisione riflette le tensioni tra esecutivo e legislativo in un clima di polarizzazione politica.

Il procuratore generale del Brasile Jorge Messias ha partecipato a un’udienza al Senato per un posto vacante nel Supremo Tribunale Federale (STF), a Brasília, il 29 aprile 2026.

Questa notizia è stata tradotta con strumenti automatici per consentire una lettura immediata in italiano, ma nessuna traduzione automatica può sostituire il lavoro di un traduttore umano. BRASÍLIA, 29 aprile (Reuters) - Il Senato brasiliano ha respinto mercoledì la nomina del procuratore generale Jorge Messias per un seggio vacante nella Corte Suprema, rendendo il presidente Luiz Inácio Lula da Silva il primo leader in oltre un secolo a vedere un suo candidato alla massima corte respinto dal Congresso.

La Camera ha respinto la nomina di Lula con un voto di 42 a 34, poiché erano necessari almeno 41 voti su 81 senatori. Il governo di Lula, negli ultimi mesi, ha condotto una campagna di lobbying senza precedenti per ottenere l’approvazione di Messias, dopo che i legislatori avevano inizialmente reagito con scetticismo alla sua nomina di novembre da parte del leader di sinistra.

La scelta aveva particolarmente infastidito il presidente del Senato, Davi Alcolumbre, che aveva spinto per una candidatura diversa per sostituire Luis Roberto Barroso, dopo che l’ex giudice si era dimesso con otto anni di anticipo rispetto alla scadenza del suo pensionamento obbligatorio. Messias, 46 anni, ha lavorato per quasi due decenni nell’ufficio del procuratore generale del Brasile e ha diretto l’istituzione dall’inizio dell’attuale mandato di Lula, nel 2023.

La decisione del Senato segna un momento storico nella politica brasiliana, poiché è la prima volta dal 1926 che un presidente vede respinto un suo candidato per la Corte Suprema. Questo evento riflette le tensioni crescenti tra il potere esecutivo e il legislativo, in un contesto di polarizzazione politica e di dibattito sulla separazione dei poteri.

La nomina di Messias era stata vista come un tentativo di Lula di rafforzare la sua influenza sulla Corte Suprema, un organo cruciale in un paese in cui il giudiziario ha un ruolo determinante nelle questioni politiche e sociali. Tuttavia, l’opposizione ha criticato la scelta, sostenendo che Messias non avesse l’esperienza giudiziaria necessaria per ricoprire un ruolo così delicato.

La reazione del Senato potrebbe avere ripercussioni sul futuro delle relazioni tra il governo e il Congresso, con possibili conseguenze per l’agenda legislativa di Lula. Intanto, il presidente dovrà ora trovare un nuovo candidato in grado di ottenere il consenso trasversale, un compito che si preannuncia complesso in un clima politico così divisivo.

La vicenda sottolinea anche le sfide che il Brasile deve affrontare nel garantire un equilibrio tra i poteri dello Stato, in un momento in cui la fiducia nelle istituzioni è messa a dura prova





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