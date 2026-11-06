Senato del Paraguay vota la destituzione del presidente Santiago Peña

Il Senato paraguaiano ha destituito Santiago Peña per il suo legame con il crollo di Ueno, mentre la crisi ha bloccato l'accesso a milioni di conti. Il voto è arrivato nonostante le dimissioni presentate il giorno precedente.

Il Senato del Paraguay ha votato venerdì 6 novembre 2026 per destituire il presidente Santiago Peña, accusato di un suo coinvolgimento nel crollo di Ueno, società di prestiti digitali descritta anche come banca locale. La votazione si è svolta ad Asunción, capitale del Paraguay, nel corso di una rapida procedura di impeachment.

Il collasso di Ueno ha innescato una crisi politica e finanziaria nel Paese e ha bloccato l'accesso a milioni di conti. Il caso ha quindi investito sia il sistema finanziario sia gli equilibri istituzionali dello Stato sudamericano.

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Il voto del Senato sulla destituzione di Peña

Il Senato paraguaiano ha approvato la destituzione del presidente Santiago Peña, che secondo le accuse sarebbe legato al crollo di Ueno. Il voto è stato espresso nel corso di una sessione straordinaria dedicata alla procedura di impeachment.

La procedura è stata definita rapida dalla stessa fonte giornalistica che ha riportato la notizia. Il dibattito parlamentare si è concentrato sulle responsabilità attribuite al capo dello Stato nella vicenda Ueno.

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Le dimissioni di Peña e la posizione dei senatori

Santiago Peña aveva presentato le proprie dimissioni il giorno precedente il voto, ossia giovedì 5 novembre 2026. Nonostante questo passo, i senatori hanno deciso di procedere comunque con la destituzione.

Secondo la didascalia di una fotografia dell'agenzia Reuters, le dimissioni di Peña non erano ancora state accettate al momento dello scatto, scattato ad Asunción. Basilio Gustavo Núñez Giménez è stato ritratto seduto al Senato durante la sessione straordinaria, mentre i parlamentari seguivano la procedura.

Effetti sulla crisi Ueno e sui correntisti

Il crollo di Ueno ha bloccato l'accesso a milioni di conti, con conseguenze dirette per i cittadini che non possono utilizzare i propri risparmi. La crisi finanziaria si intreccia con quella politica, rendendo la vicenda un caso di rilievo nazionale.

Il testo di riferimento non indica un calendario preciso per i passi successivi della vicenda, né le modalità con cui saranno ripristinati i conti. Per questo motivo, gli sviluppi dovranno essere verificati nelle comunicazioni ufficiali del Senato e delle autorità finanziarie paraguaiane.