Senato USA dibatte un pacchetto da 70 miliardi per l'immigrazione e il controverso fondo anti‑weaponization

Il Senato degli Stati Uniti ha passato la notte a esaminare un disegno di legge da settanta miliardi di dollari per il rafforzamento di ICE e Border Patrol, mentre repubblicani e democratici si sono scontrati su un fondo da 1,8 miliardi destinato a sostenere gli alleati di Trump.

Il Senato degli Stati Uniti ha proseguito nella notte di giovedì un lungo dibattito su un pacchetto di finanziamenti da settanta miliardi di dollari destinato alla lotta contro l'immigrazione irregolare.

Il provvedimento, previsto per i prossimi tre anni, prevede un'iniezione di risorse che rafforzerà le attività di Immigration and Customs Enforcement (ICE) e della Border Patrol, amplificando così la campagna di espulsioni migranti avviata dall'amministrazione Trump. Parallelamente, il disegno di legge prevede l'utilizzo di circa un centinaio di miliardi di dollari non spesi del dipartimento per la sicurezza interna, approvati lo scorso anno da una maggioranza repubblicana.

Se il Senato riuscirà ad approvare la misura, la Camera dei rappresentanti potrebbe prenderla in esame già nella settimana successiva, con un dibattito che si preannuncia altrettanto acceso. Le ostilità si sono concentrate soprattutto sul cosiddetto "fondo anti‑weaponization" da 1,776 miliardi di dollari, definito dai democratici un "fondo spazzatura" destinato a finanziare alleati politici di Donald Trump.

Il leader democratico del Senato, Chuck Schumer, ha proposto di eliminare definitivamente la voce di spesa, ma la sua mozione è stata respinta con un voto di cinquanta contro quarantanove, lasciando evidente la spaccatura all'interno delle fila repubblicane. Alcuni senatori, come Susan Collins, John Husted e Bill Sullivan, affrontano elezioni competitive e temono che un tale finanziamento possa alimentare un ritorno di critica da parte degli elettori, soprattutto perché il Presidente Trump ha più volte espresso il suo apprezzamento per il fondo, dichiarando "Mi piace e lo ritengo molto importante".

Diverse proposte di emendamento sono state avanzate nel corso della sessione "vote‑a‑rama", ma la maggior parte ha incontrato una resistenza schiacciante. Il senatore repubblicano Thom Tillis ha richiesto l'inserimento di un emendamento che riporti la testimonianza del procuratore generale ad interim Todd Blanche, che affermava che l'amministrazione stava abbandonando il fondo, sostenendo che la sua mancata codifica rischierebbe di danneggiare i repubblicani in corsa per le elezioni di novembre.

La proposta di Tillis di ridirigere le risorse verso operazioni di contrasto alle frodi è stata respinta con un voto di 84 a 15, ottenendo il sostegno di soli dodici repubblicani. Anche il senatore Bill Cassidy, insieme al democratico Cory Booker, ha chiesto al giudice federale Leonie Brinkema di mantenere il blocco giuridico sul fondo, affermando che esso costituisce una minaccia immediata all'ordine costituzionale e all'autorità del Congresso.

La discussione non si è limitata al fondo anti‑weaponization: si sono sollevate preoccupazioni riguardo ad altre iniziative di Trump, tra cui la richiesta di un miliardo di dollari per ristrutturare il salone presidenziale e le nomine di alleati politici a posizioni chiave dell'intelligence. La vicenda continua a delineare una fascia di conflitti tra le forze politiche, con le prossime settimane destinate a decidere il futuro di un pacchetto di spesa che potrebbe ridefinire la politica migratoria americana per i prossimi anni





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