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Senato USA, i democratici chiedono briefing regolari sulla sicurezza delle elezioni di midterm

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Senato USA, i democratici chiedono briefing regolari sulla sicurezza delle elezioni di midterm
Sicurezza ElettoraleBriefingMidterm
📆6/10/2026 4:40 PM
📰Internazionale
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I senatori democratici accusano l'amministrazione Trump di aver fornito solo un briefing sulla sicurezza elettorale e di aver ignorato le richieste all'FBI e alla CISA, mentre sono in corso tagli agli uffici preposti e nuove indagini sulle falsità del 2020.

I democratici del Senato degli Stati Uniti hanno sollecitato l'amministrazione Trump a garantire briefing periodici sulla sicurezza delle elezioni di midterm di novembre, denunciando di averne ottenuto finora un solo incontro.

La richiesta, formalizzata in una lettera, evidenzia la mancanza di coordinamento tra le agenzie federali e il controllo degli organi di intelligence. Secondo i senatori, le richieste di briefing all'FBI e alla CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) sono rimaste senza risposta, nonostante il Congresso riceva abitualmente aggiornamenti su minacce alle infrastrutture critiche e interferenze straniere.

La missiva sottolinea anche i tagli al personale negli uffici elettorali dell'FBI e del Department of Homeland Security avvenuti l'anno scorso, oltre alla cautela sugli sforzi dell'amministrazione per riesaminare le teorie del complotto sulla vittoria di Trump nel 2020, già smentite dai fatti. I democratici chiedono quindi una diffusione tempestiva delle informazioni agli stakeholder elettorali e una strategia di condivisione degli incidenti più efficace, affinché le elezioni di novembre si svolgano in modo sicuro e trasparente, senza interferenze esterne o dubbi sulla legittimità del processo

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Sicurezza Elettorale Briefing Midterm Trump Democratici FBI CISA Interferenze Straniere

 

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