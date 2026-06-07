Senatore di Forza Italia accusato di violenza sessuale: 'Falso, io un bel ragazzo, lei normale'

Una donna ha denunciato di aver subito violenza sessuale da parte di un parlamentare. L'incontro tra la donna e il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, si sarebbe svolto il 25 febbraio 2025 negli uffici parlamentari del complesso di San Luigi dei Francesi a Roma. La donna, agente di commercio specializzata nella vendita di vini di pregio, era stata contattata da un conoscente, un carabiniere legato da rapporti di parentela al senatore, per discutere una fornitura di champagne e vini di alta gamma destinata alla nuova villa del parlamentare a Capri. La donna sostiene che, dopo una prima fase dedicata alla trattativa commerciale, il senatore avrebbe assunto atteggiamenti sempre più allusivi e molesti, fino a costringerla a subire un atto sessuale contro la sua volontà. Il senatore si è difeso dalle accuse, sostenendo di non aver ricevuto alcuna carta o atto di indagine e che non sarebbe successo nulla durante l'incontro. Tuttavia, la donna sostiene che il senatore avrebbe avuto una condotta fuori asse e le avrebbe usato violenza.

Una donna di 52 anni ha denunciato di aver subito violenza sessuale da parte di un parlamentare. Secondo la ricostruzione di Repubblica, l'incontro tra la donna e il senatore di Forza Italia , Francesco Silvestro , si sarebbe svolto il 25 febbraio 2025 negli uffici parlamentari del complesso di San Luigi dei Francesi a Roma.

La donna, agente di commercio specializzata nella vendita di vini di pregio, era stata contattata da un conoscente, un carabiniere legato da rapporti di parentela al senatore, per discutere una fornitura di champagne e vini di alta gamma destinata alla nuova villa del parlamentare a Capri. La donna sostiene che, dopo una prima fase dedicata alla trattativa commerciale, il senatore avrebbe assunto atteggiamenti sempre più allusivi e molesti, fino a costringerla a subire un atto sessuale contro la sua volontà.

La presunta vittima afferma di essere uscita dall'ufficio in stato di choc. Il senatore Silvestro si è difeso dalle accuse, sostenendo di non aver ricevuto alcuna carta o atto di indagine e che non sarebbe successo nulla durante l'incontro.

Tuttavia, la donna sostiene che il senatore avrebbe avuto una condotta fuori asse e le avrebbe usato violenza. Il senatore ha risposto che la signora potrebbe avergli voluto estorcere qualcosa e che lei avrebbe visitato altri senatori per vendere il vino





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