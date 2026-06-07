Senatore Francesco Silvestro denunciato per violenza sessuale: lui nega, opposizioni all'attacco

Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è stato denunciato per violenza sessuale da una donna di 52 anni. Lui nega tutto e minimizza, suscitando dure critiche dalle opposizioni che chiedono chiarezza e condannano i toni usati.

Il senatore Francesco Silvestro, esponente di Forza Italia e attuale presidente della Bicamerale per gli Affari regionali e l'autonomia, è stato denunciato per violenza sessuale da una donna di 52 anni, agente di commercio specializzata nella vendita di vini di pregio.

Le presunte molestie sarebbero avvenute il 25 febbraio 2025 all'interno del suo ufficio al Senato. La donna, secondo quanto riportato da Repubblica, racconta di essere uscita da quegli uffici in stato di choc, dopo che il parlamentare avrebbe fatto allusioni al vino come strumento per perdere i freni inibitori e poi l'avrebbe aggredita sessualmente. Silvestro respinge con decisione ogni accusa, affermando che non è vero nulla e di non aver ricevuto alcun atto di indagine.

La vicenda ha subito acceso un acceso dibattito politico, con le opposizioni che chiedono chiarezza e stigmatizzano i toni usati dal senatore nel commentare la denuncia. Silvestro, interpellato dal quotidiano, ha dichiarato: 'Quando mai. Non ci pensi. Poi modestamente io sono un bel ragazzo, la signora è una signora normale.

Uno può dire quello che vuole. Poi però le cose vanno provate. Magari mi vuole estorcere qualcosa'. Il parlamentare ha poi aggiunto che la donna gli era stata presentata da un amico, servitore dello Stato, e che l'incontro si era concluso in modo del tutto normale, con lei che aveva manifestato l'intenzione di andare a cena ma poi non si era più fatta viva.

Ha infine sfidato la donna a sporgere denuncia, commentando: 'Poi ci divertiamo'. Queste parole hanno suscitato forti reazioni, soprattutto per il tono giudicato irrispettoso e minimizzante della gravità della situazione. Le opposizioni sono immediatamente insorte. La senatrice del Partito Democratico Valeria Valente ha dichiarato: 'Pur nel pieno rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che la magistratura farà il suo corso, il Senato come istituzione non può voltarsi dall'altra parte.

Ritengo che anche la Bicamerale Femminicidio sia chiamata a interessarsi della vicenda. Non meno grave, inoltre, è il linguaggio con cui il senatore ha respinto le accuse: parlare di divertirsi davanti a una denuncia per violenza, o ricondurne la credibilità all'aspetto fisico di chi la presenta, dice già molto della mentalità che siamo chiamati a contrastare'.

Anche i componenti del gruppo M5s al Senato si sono detti sconcertati dal modo in cui Silvestro liquida la vicenda, sottolineando come al di là dell'accertamento delle responsabilità individuali, colpisca il contesto culturale che continua a emergere da settori della maggioranza. Le accuse restano tutte da provare, ma il caso ha già sollevato un'ondata di indignazione e richieste di chiarezza, mentre la politica si divide tra chi invoca il rispetto della presunzione di innocenza e chi chiede un intervento istituzionale immediato





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