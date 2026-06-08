Senatore Silvestro indagato per violenza sessuale: scuse dopo le parole shock

Iscrizione nel registro degli indagati per il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale da un'imprenditrice. Le sue frasi controverse e le scuse successive. Reazioni politiche e dibattito sulla gestione del caso.

Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è stato iscritto nel registro degli indagati dopo la denuncia di un'imprenditrice di 52 anni, che ha raccontato di aver subito una presunta violenza sessuale nello studio del politico all'interno del palazzo di San Luigi de' Francesi.

La notizia, diffusa nei giorni scorsi, ha scatenato un acceso dibattito politico e mediatico, sollevando interrogativi sulla gestione del caso e sulle parole pronunciate dallo stesso Silvestro in un'intervista. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura di Roma, e sotto inchiesta ci sarebbe anche un carabiniere accusato di tentata violenza privata.

I pm capitolini dovranno ora procedere a una nuova iscrizione dei due indagati, secondo quanto riferito da fonti giudiziarie, per garantire la velocità delle indagini e tutelare sia la denunciante che gli accusati. L'episodio risale al 25 febbraio del 2025, quando la donna si sarebbe recata nello studio del senatore per vendere bottiglie di vino.

Durante l'incontro, secondo la sua testimonianza, la situazione sarebbe degenerata: l'uomo l'avrebbe bloccata e lei si sarebbe paralizzata, una reazione che la psicologa le ha spiegato essere tipica in situazioni di trauma. La donna ha atteso circa un anno prima di sporgere denuncia, durante il quale ha seguito una terapia psicologica per superare l'accaduto. Le dichiarazioni rilasciate da Silvestro a Repubblica hanno ulteriormente infiammato la vicenda. Il senatore aveva negato ogni addebito con frasi giudicate offensive: 'Non è vero nulla.

Poi modestamente io sono un bel ragazzo, la signora è una signora normale. Uno può dire quello che vuole. Poi però le cose vanno provate. Magari mi vuole estorcere qualcosa'.

Parole che hanno suscitato indignazione e portato a un'immediata richiesta di scuse pubbliche. In una nota successiva, Silvestro ha dichiarato: 'Chiedo scusa per le parole che ho pronunciato nel corso di un colloquio telefonico con una giornalista di Repubblica. Sono stato colto di sorpresa da quanto mi veniva attribuito, un episodio e accuse rispetto alle quali ho già dichiarato attraverso il mio legale stupore e totale estraneità.

Mi scuso, e lo ripeto, per espressioni che credevo colloquiali, considero comunque sbagliate e che nel contesto di una telefonata possono aver generato fraintendimenti o leso sensibilità'. Tuttavia, la vittima ha espresso sconcerto per i toni utilizzati: 'Non pensavo di dover affrontare, dopo la violenza, anche il dileggio. Lui bello, io normale. Quando l'ho letto non credevo ai miei occhi.

Questo non riguarda l'inchiesta, posso e voglio dirlo'. Ha aggiunto di non essere una persona mediatica e di aver denunciato solo per fare chiarezza. Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. Stefania Craxi, presidente dei senatori di Forza Italia, ha preso le distanze dalle parole di Silvestro, definendole 'totalmente sbagliate' e lontane dalla sua sensibilità di donna e madre, pur ricordando che spetterà alle indagini accertare la fondatezza delle accuse.

Duro anche il commento dei parlamentari del Pd nella Commissione Femminicidio, che hanno scritto alla presidente Martina Semenzato per chiedere una condanna formale delle espressioni del senatore.

'Siamo di fronte a una denuncia formale per violenza sessuale nei confronti di un senatore, perpetrata all'interno del Senato. La commissione Femminicidio, chiamata per legge ad accertare il livello di formazione e attenzione delle autorità, deve intervenire', si legge nella nota. L'episodio riaccende il dibattito sulla cultura della violenza di genere e sulla necessità di un linguaggio rispettoso nei confronti delle vittime, in un contesto politico già segnato da tensioni e polemiche.

Mentre le indagini proseguono, la vicenda rappresenta un banco di prova per le istituzioni chiamate a bilanciare la presunzione di innocenza con la tutela delle denuncianti





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