Il video della senatrice Fatima Payman che porta in aula la figlia Aaliyah conquista l'Australia. Ecco i dettagli sulla nuova legge e le reazioni di Lidia Thorpe.

La senatrice australiana Fatima Payman ha attirato l'attenzione nazionale durante una sessione parlamentare, portando in aula sua figlia Aaliyah, che ha solo sei mesi di vita. Payman, leader del partito Australia's Voice, ha sostenuto pubblicamente il diritto delle madri a conciliare le responsabilità familiari con l'attività politica. L'evento, che ha visto la senatrice impegnata nella discussione tenendo la piccola tra le braccia, è diventato immediatamente virale per la sua naturalezza e la sua capacità di umanizzare l'ambiente spesso rigido delle istituzioni legislative.

La distrazione gentile di Lidia Thorpe

Non è stato solo il gesto di Payman a commuovere gli osservatori, ma anche l'intervento spontaneo della collega senatrice Lidia Thorpe. Quest'ultima ha iniziato a fare smorfie e boccacce divertenti per intrattenere la piccola Aaliyah e tenerla tranquilla durante il procedimento. Questa interazione spontanea tra le due parlamentari ha catturato l'immaginario del pubblico, dimostrando come la politica possa includere momenti di tenerezza familiare senza perdere la sua serietà istituzionale.

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Storia della legislazione sul lavoro

In Australia, la normativa consente ai genitori di portare i bambini in aula dal 2016. Questa possibilità è stata resa effettiva grazie a una modifica del regolamento parlamentare, ottenuta dalla senatrice dei Verdi Larissa Waters. La presenza di Fatima Payman con la propria figlia Aaliyah, di sei mesi, rappresenta un'evoluzione di questa regola, sottolineando l'importanza di creare ambienti di lavoro che supportino attivamente la genitorialità.

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L'impatto sulla percezione pubblica

Il video della distrazione ha conquistato tutti, diventando un simbolo di modernità e inclusività nel dibattito politico australiano. Payman, di 30 anni, ha utilizzato questa occasione per ribadire la necessità di politiche che riconoscano il valore del lavoro di cura. La reazione positiva del pubblico indica un forte consenso verso la normalizzazione della presenza dei bambini negli spazi pubblici e istituzionali, sfatando i pregiudizi sull'inadeguatezza genitoriale.