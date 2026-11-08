Senegal, naufragio di una piroga al largo di Kebemer: 21 vittime

Il ribaltamento di una piroga partita da Saint Louis verso le Isole Canarie ha causato 21 vittime. Crescono le pressioni migratorie su Spagna e Unione Europea.

Sono 21 le vittime del ribaltamento di una piroga al largo delle coste del Senegal, una delle rotte migratorie più pericolose al mondo verso l'Europa. L'imbarcazione, tipica della regione, era partita dalla città di Saint Louis, nel nord del paese africano al confine con la Mauritania, con destinazione le Isole Canarie, arcipelago spagnolo nell'Oceano Atlantico. La tragedia si inserisce in un quadro di crescente pressione migratoria che coinvolge il Senegal e la Spagna.

Il naufragio è avvenuto dopo due giorni di navigazione, quando la piroga si è trovata in difficoltà. Le correnti dell'Oceano Atlantico l'hanno spinta verso sud, nella zona di Kebemer. Il bilancio resta provvisorio perché le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso e finora è stato ritrovato soltanto un superstite.

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Naufragio della piroga e ricerche in corso in Senegal

Il ribaltamento della piroga ha causato 21 vittime e le squadre di soccorso continuano a cercare altri dispersi nella zona di Kebemer. Finora è stato recuperato un solo superstite, mentre il numero definitivo di persone a bordo non è stato reso noto nel testo di riferimento.

La rotta seguita dai migranti è cambiata nel tempo. Chi parte dal Senegal non percorre più la strada che passa dal Marocco, ma sfida direttamente l'Atlantico, rendendo il viaggio molto più rischioso. Il paese africano è diventato così uno dei principali centri di partenza dei migranti diretti verso l'arcipelago spagnolo.

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Sabato scorso la polizia senegalese ha fermato al largo di Dakar un'altra imbarcazione con 142 migranti, tra cui donne e bambini piccoli, anch'essa diretta alle Isole Canarie. Il fermo mostra che i flussi di partenza dal Senegal proseguono con una intensità che le autorità cercano di contrastare.

Le posizioni del governo senegalese e della Spagna

Il ministro degli Esteri del Senegal, Cheikh Niang, ha espresso condoglianze alle famiglie delle vittime e ha ribadito la determinazione del governo a combattere i trafficanti di esseri umani. Niang, ex ambasciatore in Giappone e già rappresentante permanente alle Nazioni Unite, ha dichiarato a HuffPost che Dakar è disposta a collaborare anche con i paesi confinanti.

Nella sua dichiarazione il ministro ha sottolineato che il governo sta lavorando per offrire un futuro ai giovani senegalesi, in modo che non debbano più partire. Ha inoltre richiamato il fatto che alcune persone provenienti da altri paesi finiscono nelle reti dei trafficanti che operano lungo la costa, affermando che il Senegal è pronto a fare la sua parte.

Sul versante spagnolo, il presidente delle Canarie, Fernando Clavijo, ha lanciato l'allarme e chiesto un incontro immediato con il premier Pedro Sánchez. Clavijo ha inoltre scritto al commissario europeo per la Migrazione, Magnus Brunner, per coinvolgere l'Unione Europea nella gestione dell'emergenza, accusando il governo centrale di intervenire solo quando la situazione è già molto grave.

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Impatto sulle Isole Canarie e prossimi passi

Dall'inizio di novembre alle Isole Canarie sono sbarcate 4587 persone su una cinquantina di barche. Trenta di queste imbarcazioni sono approdate a El Hierro, l'isola più occidentale dell'arcipelago, dove sono arrivati oltre 3300 migranti, più di un quarto della popolazione totale dell'isola.

Secondo i dati citati nel testo, fino a ottobre gli arrivi risultavano in calo del 5,5% rispetto all'anno precedente, ma in meno di 40 giorni sono stati registrati oltre 10mila sbarchi, compresi 307 minori e 11 neonati, secondo il conteggio dell'agenzia spagnola Efe. Madrid aveva registrato un calo nel primo semestre del 2026, ma gli arrivi sulla rotta atlantica sono tornati ai ritmi record del 2024.

Le condizioni dell'ospedale di El Hierro sono state definite inaccettabili da Clavijo, che ha parlato di medici e infermieri fatti convergere in fretta dalle altre isole. Il governo locale ha requisito tutti gli autobus disponibili per spostare i migranti, che provengono in gran parte dal Senegal. Nel fine settimana i residenti, soprattutto pescatori, hanno protestato perché non riescono a uscire né a entrare dal porto di La Restinga.

Il governo canario chiede da mesi allo Stato centrale più risorse, pianificazione e una risposta coordinata. L'esecutivo di Sánchez ha convocato per martedì alla Moncloa, sede del governo, la Commissione interministeriale per l'immigrazione, su iniziativa del ministro Víctor Torres. Intanto, in vista delle elezioni anticipate fissate per il 29 novembre, il Partito Popolare guidato da Alberto Núñez Feijóo, dato in vantaggio nei sondaggi, accusa Sánchez di aver gestito in modo inadeguato i flussi irregolari e l'arrivo di minori non accompagnati alle Canarie.