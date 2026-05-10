Senesi resta in Premier League, non accetta la Juventus

Il difensore centrale argentino non ha accettato la chiamata di Roberto Mancini per la Nazionale e preferisce lottare per esserci e giocare per il suo Paese, che siano 5, 10 o 15 partite. La sua scelta è stata criticata, ma ha trovato spazio nella Finalissima contro gli azzurri. Negli ultimi anni era stato accostato a Roma e Atalanta, ma preferisce rimanere in Premier League. Nelle ultime settimane ci sono state voci su un possibile rilancio della Juventus per il difensore argentino, ma la cifra non sarebbe arrivata all'altezza della proposta del Tottenham.

Una scelta corretta, visto che poi nella Finalissima è stato parte della nazionale argentina nel 2021 a Wembley , proprio contro gli azzurri. Negli ultimi anni era stato accostato a Roma e Atalanta , la possibilità di svincolarsi a parametro zero può essere un'opportunità interessante.

Nelle ultime settimane ci sono state voci su un possibile rilancio della Juventus per il difensore argentino, una cifra che però non sarebbe arrivata all'altezza della proposta del Tottenham. L'idea però è quella di rimanere comunque in Premier League, anche perché lo stesso Luciano Spalletti non è convinto che Senesi possa essere un innesto che cambia la forza d'urto della retroguardia bianconera come, invece, altri possibili approdi come quello di Rudiger





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