Sentenza a Milano: condannato l'imprenditore iraniano per violenze contro l'avvocata Marchignoli

Il Tribunale di Milano ha condannato a quattro anni di carcere un imprenditore iraniano per maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della sua ex compagna, una nota avvocata.

Il Tribunale di Milano ha recentemente consegnato una sentenza di forte impatto sociale e giuridico, condannando a quattro anni di reclusione un facoltoso imprenditore di nazionalità iraniana.

L'uomo è stato giudicato colpevole di maltrattamenti e lesioni aggravate commessi ai danni della sua ex compagna, l'avvocata Marchignoli, una professionista di grande rilievo nota per aver guidato la difesa in numerosi casi di risonanza mediatica, tra cui quelli di Nina Moric e Azouz Marzouk. La vicenda emerge come un crudo esempio di come la violenza domestica possa colpire chiunque, indipendentemente dal prestigio sociale o dalla forza professionale, intrappolando la vittima in un ciclo di terrore e sottomissione.

La sentenza, emessa dalla quinta sezione penale sotto la presidenza del collegio Gianluca Tenchio, è arrivata dopo un'accurata attività d'indagine condotta dalla pm Alessia Menegazzo e dai carabinieri. Le indagini hanno permesso di ricostruire quella che è stata definita una vera e propria escalation di violenze, un percorso degenerativo in cui l'imputato ha esercitato un controllo oppressivo e aggressivo sulla partner.

Il collegio giudicante ha riconosciuto integralmente entrambe le imputazioni contestate dalla Procura, decidendo di applicare una pena detentiva addirittura superiore a quella richiesta dall'accusa, che si era fermata a tre anni e sei mesi. Nonostante l'entità della condanna, all'imputato sono state concesse attenuanti generiche, che sono state tuttavia bilanciate dalle aggravanti contestate durante il processo. Il percorso verso la giustizia è stato segnato da tappe drammatiche.

L'imprenditore iraniano era stato inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari nel mese di settembre, per poi essere trasferito in carcere a partire da novembre, a causa della gravità dei fatti e del rischio di reiterazione delle condotte violente. L'avvocata Marchignoli, che ha avuto il coraggio di denunciare l'ex compagno e di costituirsi parte civile nel processo, ha vissuto per lungo tempo in uno stato di costante angoscia, subendo maltrattamenti che hanno segnato profondamente la sua vita privata, nonostante la sua forza pubblica come legale.

La difesa della parte civile, coordinata tra gli altri dall'avvocato Luca D'Auria, ha lottato per ottenere non solo la condanna penale ma anche un riconoscimento economico del danno subito. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha condannato l'uomo al versamento di una provvisionale di risarcimento danni.

In particolare, l'imputato dovrà pagare 20mila euro all'avvocata Marchignoli e 2500 euro per le figlie, a testimonianza del fatto che la violenza domestica non colpisce solo la partner, ma ha ripercussioni devastanti sull'intero nucleo familiare, specialmente sui figli che assistono o subiscono indirettamente l'aggressività del genitore. Questa sentenza rappresenta un segnale importante nella lotta contro la violenza di genere, sottolineando come l'indipendenza economica e il successo professionale della vittima non siano scudi sufficienti contro l'abuso, ma che sia fondamentale l'intervento tempestivo delle autorità e l'applicazione di pene severe per interrompere la spirale di violenza





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