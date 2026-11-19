La Corte Internazionale di Giustizia condanna il Myanmar per genocidio contro i Rohingya. L'Unhcr a Cox's Bazar segnala la crisi umanitaria in Bangladesh.

La Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja ha emesso una decisione storica, riconoscendo con nove voti favorevoli e sei contrari l'esistenza di un intento genocidario da parte del governo del Myanmar contro la minoranza etnica Rohingya. Questa pronuncia segnala la prima condanna ufficiale di uno Stato per tali crimini, stabilendo un precedente giuridico fondamentale che rafforza il diritto all'esistenza del popolo Rohingya e potrebbe influenzare altri procedimenti internazionali.

La Condanna Storica della Corte dell'Aja

Il pronunciamento giuridico dell'istituzione internazionale accerta formalmente le responsabilità nelle operazioni militari condotte nel 2017, stabilendo che il Myanmar ha commesso atti di genocidio. Tale sentenza non solo offre una forma di giustizia simbolica ma introduce anche riflessi concreti sul piano del diritto internazionale, creando un parallelismo significativo con il procedimento avviato dal Sudafrica contro Israele per le azioni belliche contro i palestinesi.

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Situazione Umanitaria a Cox's Bazar

A Cox's Bazar, in Bangladesh, si trova il più grande complesso di campi profughi al mondo, gestito dalle Nazioni Unite e composto da 33 aree diverse che ospitano attualmente circa un milione e duecentomila persone. La maggior parte di questi rifugiati ha fuggito il Paese nel 2017 a causa dell'offensiva governativa, sebbene l'arrivo di nuovi profughi continui anche oggi. L'amministrazione di questa vasta area richiede una gestione complessa paragonabile a quella di una città di oltre un milione di abitanti, con sfide enormi relative all'approvvigionamento idrico, al cibo, all'istruzione e ai servizi sanitari.

Sfide dell'Unhcr e Tagli ai Finanziamenti

Francesco Bert, responsabile senior delle relazioni esterne dell'Unhcr in Bangladesh, descrive un contesto globale complicato caratterizzato da significativi tagli alla cooperazione internazionale a partire dal 2025. La qualità dei servizi di assistenza di base è diminuita negli ultimi due anni, con un impatto diretto su settori critici come l'istruzione e l'occupazione. La metà della popolazione del campo ha meno di diciotto anni e molte famiglie sono costrette a ritirare i figli da scuola per necessità economiche, creando quella che Bert definisce una bomba a orologeria.

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Esclusione Legale e Difficoltà Occupazionali

Le politiche nazionali del Bangladesh non consentono ai Rohingya di lavorare formalmente al di fuori dei campi profughi, limitando le opportunità economiche a schemi volontari estremamente ristretti per organizzazioni internazionali. Questa restrizione impedisce di garantire uno stipendio di base sufficiente a sostenere famiglie spesso numerose, creando una dipendenza economica persistente. Le comunità locali bengalesi hanno comunque mostrato rispetto e solidarietà, accogliendo i rifugiati ancor prima dell'arrivo degli operatori umanitari nel 2017, mantenendo vivo uno spirito di convivenza nonostante le difficoltà materiali.

Speranza e Proiezione Futura dei Rifugiati

Nonostante le enormi difficoltà, permangono storie di resilienza, come quella di Adil, un giovane rifugiato che ha studiato giurisprudenza grazie a un progetto dell'Unione europea a Cox's Bazar, diventando portavoce della propria comunità. La sentenza dell'Aja riporta l'attenzione mediatica necessaria per una crisi durata quasi dieci anni, ricordando al mondo che la causa Rohingya non è perduta. Ogni anno nascono trentamila bambini nei campi, che non hanno mai conosciuto il Myanmar, ma la maggior parte dei rifugiati mantiene il desiderio di tornare nella loro terra d'origine per ricostruire la propria vita.