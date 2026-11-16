La Corte d'assise d'appello di Catanzaro esamina l'apelazione di Isabella Internò, condannata a 16 anni per l'omicidio di Donato Bergamini. La famiglia del calciatore di 27 anni chiede verità e giustizia dopo 37 anni.

La Corte d'assise d'appello di Catanzaro è chiamata oggi a pronunciarsi sull'apelazione della sentenza di primo grado relativa al caso dell'ex fidanzata di Donato "Denis" Bergamini, Isabella Internò. La donna era stata inizialmente condannata a 16 anni di reclusione per concorso in omicidio volontario, una pena che la Procura Generale ha richiesto di aumentare in questa fase del procedimento giudiziario.

Dettagli della Sentenza e Procedura Giudiziaria

Il processo riguarda la morte del ventisettenne di Argenta, trovato senza vita nella notte del 1986 lungo la Statale 106, nelle immediate vicinanze di Roseto Capo Spulico, in Calabria. La Corte esaminerà ora le ragioni dell'apelazione presentate dalla difesa di Isabella Internò, valutando se mantenere la condanna iniziale o modificare il verdetto storico che ha segnato l'opinione pubblica per decenni.

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La vicenda ha radici profonde e ha destato forte scalpore fin dall'inizio, quando le prime ricostruzioni dei fatti sembravano indirizzare verso una suicidio o un incidente. Tuttavia, le indagini successive hanno evidenziato molteplici anomalie nelle dinamiche riportate, portando l'Autorità Giudiziaria a perseguire la responsabilità penale dell'ex partner del giovane calciatore del Cosenza.

La Dibattita sul Modo della Morte

Una delle questioni centrali dell'apelazione riguarda il modo in cui è avvenuta la morte del giovane. La versione iniziale sostenuta da testimoni oculari e dalle prime indagini ipotizzava che Donato Bergamini si fosse gettato sotto un camion in transito sulla statale. Questa dinamica sarebbe stata sufficiente a escludere l'omicidio qualificato, configurando invece un evento accidentale o un suicidio.

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Il padre del giovane, che riconobbe il corpo del figlio dopo il ritrovamento, ha sempre contestato questa versione dei fatti in modo deciso e fermo. Secondo la ricostruzione della famiglia, se il giovane si fosse davvero gettato sotto un veicolo tanto pesante, il suo corpo avrebbe dovuto subire danni maggiori e ben più evidenti rispetto a quelli riscontrati. La famiglia sottolinea come il giovane non presentasse nemmeno un graffio, né danni all'orologio che indossava.

La mancata presenza di lesioni gravi, compatibili con un'impatto contro un mezzo pesante, costituisce un elemento probatorio cruciale per la difesa della famiglia e per la Procura che ha chiesto l'aggravio della pena. Questi dettagli fisici sono stati utilizzati per smontare la tesi dell'incidente stradale spontaneo, aprendo la strada alla ipotesi di concorso in omicidio volontario.

La Posizione di Gianfelice Facchetti

Gianfelice Facchetti, scrittore e regista, ha espresso pubblicamente il suo supporto alla lotta per la verità di Denis Bergamini e alla sua famiglia. L'artista racconta di aver seguito con attenzione la vicenda fin dal suo inizio, quando gli episodi sembravano trovare spesso muri di gomma nel sistema giudiziario e nell'opinione pubblica generale.

Facchetti ha rivelato di aver conosciuto Donata Bergamini, sorella di Donato, durante un periodo in cui la storia era rimasta ancora una ferita aperta e non elaborata. Questa conoscenza personale ha ispirato la sua volontà di dare voce a una vicenda che, per troppo tempo, è rimasta in ombra, lontano dai riflettori che avrebbero potuto garantire una corretta inchiesta.

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Attualmente, il regista sta preparando un lavoro teatrale dedicato a Donato Bergamini, collaborazione nata grazie al giornalista Massimiliano Castellani. Questa iniziativa culturale mira a mantenere alta l'attenzione sulla necessità di una verità processuale definitiva, che possa finalmente fare luce sui dettagli oscuri che hanno accompagnato la tragedia del giovane di Argenta.

Impatto Sociale e Prossimi Passi

L'impatto di questo caso trascende la sfera strettamente giudiziaria, toccando temi sensibili legati al tifo calcistico e alla gestione del supporto delle squadre. Facchetti ha evidenziato come sia fondamentale riconoscere la matrice di certi comportamenti del tifo, che spesso agiscono in modo distruttivo. In questo contesto, l'interesse costruttivo suscitato dal processo potrebbe rappresentare un elemento positivo per la società.

La storia di Donato Bergamini è diventata un simbolo della lotta per la giustizia quando le vittime apparentemente non hanno voce. La richiesta di una revisione della pena o di una conferma solida della colpevolezza risponde all'esigenza di una memoria che non possa più trovare pace fino in fondo. È un riconoscimento doveroso per chi si è consumato nella lunga battaglia legale.

La sentenza della Corte d'assise d'appello di Catanzaro rappresenta un passaggio cruciale dopo oltre trentasette anni dalla tragedia. Un nuovo verdetto potrebbe finalmente chiudere un capitolo doloroso della storia giudiziaria italiana, garantendo alla famiglia Bergamini la chiusura che ha aspettato per generazioni, attraverso una verità accertata e riconosciuta formalmente.