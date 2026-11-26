La Corte internazionale di giustizia condanna la Birmania per il genocidio contro la minoranza Rohingya. Analisi delle prove, reazioni e implicazioni giuridiche del verdetto storico.

La Birmania, ufficialmente denominata Myanmar dal regime militare, è stata dichiarata colpevole di genocidio dalla Corte internazionale di giustizia con la sentenza del 19 novembre. Questo storico verdetto segna la prima volta nella storia che uno Stato, anziché singoli individui, viene giudicato responsabile di questo crimine contro l'umanità. La Corte ha stabilito che le azioni compiute nel 2017 dalle forze di sicurezza birmane contro la minoranza musulmana dei rohingya nello stato settentrionale di Rakhine configurano un atto di genocidio, aprendo un nuovo capitolo nella giustizia internazionale.

Le Prove Storiche e Il Verdetto Decisivo

Il procedimento, avviato originariamente dal Gambia, si è basato su prove schiaccianti che includevano testimonianze agghiaccianti delle vittime e imponenti rapporti delle commissioni d'inchiesta delle Nazioni Unite. L'audizione si è tenuta all'Aja, sede della Cig, e ha richiesto quasi tre ore di lettura per il verdetto finale, descritto come il più lungo ascoltato da un avvocato indipendente con oltre trent'anni di esperienza nel campo dei diritti umani. Il giudizio è stato adottato con il voto favorevole di nove giudici su quindici, confermando la responsabilità dello Stato birmano.

Also read Sentenza CGi Myanmar e implicazioni per Israele sul caso Gaza

Questa decisione rappresenta un'affermazione decisiva dello stato di diritto, paragonabile per importanza ad altri processi internazionali cruciali. La sentenza rafforza il significato giuridico e la portata concreta del termine genocidio, stabilendo un precedente vincolante per la comunità internazionale. I giudici hanno respinto le difese del governo birmano, riconoscendo la sistematicità delle azioni intraprese contro il gruppo etnico target.

Posizioni Concorrenti e Dissensi Giudiziari

Nonostante la maggioranza abbia condannato la Birmania, la sentenza non è stata unanime. Sei giudici hanno espresso un netto dissenso, sostenendo che, sebbene la Birmania potesse aver commesso violazioni dei diritti umani e crimini di guerra, queste azioni non si configurassero come genocidio. Questo dibattito interno evidenzia la complessità nel definire intenzionalmente la distruzione di un gruppo, un elemento chiave richiesto dalla Convenzione delle Nazioni Unite.

Advertisement

La parola genocidio, coniata nel 1944 dal giurista polacco Raphael Lemkin, è stata oggetto di intense discussioni sia all'interno della Corte che nell'opinione pubblica. Lemkin unì il termine greco per uccisione a quello latino per stirpe, creando una nuova categoria giuridica per proteggere i gruppi di popolazione. La sua perseveranza portò il concetto ai processi di Norimberga nel 1945, sebbene il termine fosse menzionato solo come esempio di crimine di guerra, non come accusa formale.

Impatto Reale e Prospettive Future

La sentenza sulla Birmania apre la strada a nuovi dibattiti sul significato giuridico del genocidio, soprattutto in vista di altri casi pendenti. Il tribunale dovrà affrontare il procedimento in cui il Sudafrica accusa Israele di aver commesso genocidio a Gaza, rendendo questa definizione ancora più cruciale. Gli Stati Uniti, che hanno ratificato la Convenzione del 1948 solo nel 1988, mantengono una posizione complessa, anche se la Corte non si è lasciata intimidire da pressioni politiche esterne.

La definizione data dalla Convenzione stabilisce parametri rigorosi, imponendo la prova dell'intenzione di distruggere un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Questo standard è più stringente rispetto alle proposte iniziali di Lemkin e si è evoluto attraverso casi storici come il genocidio di Srebrenica nel 2007, dove la Serbia fu ritenuta responsabile solo di non aver impedito il crimine, non di averlo commesso direttamente. La sentenza birmania continuerà a influenzare il diritto internazionale per i prossimi decenni.