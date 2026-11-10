Sentenza Concorsopoli: Marini, Bocci e Barberini condannati per i concorsi sanitari umbri

La Corte d'appello di Perugia conferma le condanne per Catiuscia Marini, Gianpiero Bocci e Luca Barberini nel processo Concorsopoli sui concorsi sanitari del 2018, condannando anche altri dirigenti.

La Corte d'appello di Perugia ha depositato un provvedimento motivato di 253 pagine che conferma le condanne pronunciate il 13 maggio scorso nel celebre processo Concorsopoli. Questo iter giudiziario ha riguardato le procedure selettive per il reclutamento del personale sanitario presso l'Azienda ospedaliera e l'Usl Umbria 1 durante l'anno 2018, rivelando un sistema di irregolarità profonde.

Dettagli della Sentenza e Meccanismi Illeciti

Il collegio giudicante, presieduto da Silvia Martuscielli con la relazione della giudice Cristina Bellucci, ha respinto tutte le eccezioni sollevate dalla difesa riguardo all'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche. I giudici hanno stabilito con certezza che gli uffici pubblici non possono essere considerati luoghi di privata dimora, legittimando così l'uso di prove ottenute tramite il trojan installato nel dispositivo dell'ex direttore generale Emilio Duca.

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Le condanne sono state emesse per reati quali la rivelazione del segreto d'ufficio e l'abuso di potere. Nel merito, il collegio ha identificato una condotta finalizzata a condizionare attivamente le procedure selettive. Le indagini hanno evidenziato un'anticipata predeterminazione delle graduatorie, dove la divulgazione delle tracce d'esame avveniva in violazione della normativa vigente per favorire specifici candidati.

Posizioni e Condanne per i Principali Imputati

L'ex presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ha ricevuto una pena di un anno e otto mesi di reclusione, nonostante la Procura generale avesse richiesto la sua assoluzione completa. La Corte ha riconosciuto un intervento istigatorio diretto a pilotare l'esito della selezione in favore di una candidata specifica. Le intercettazioni hanno dimostrato che le raccomandazioni provenienti da lei avevano una priorità assoluta nel processo decisionale.

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La pena per Marini è stata rideterminata escludendo il capo 13, relativo al falso in atto pubblico, poiché si è ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi 12 e 15. I capi 12 e 15 riguardano specificamente le ipotesi di rivelazione di segreto d'ufficio. Per l'ex segretario regionale del Partito Democratico, Gianpiero Bocci, la Corte ha condannato a due anni di reclusione, escludendo che si trattasse di un semplice interessamento amicale e sottolineando la reiterata sollecitazione di avere anticipatamente rivelate le tracce.

Anche l'ex assessore alla sanità, Luca Barberini, è stato condannato a due anni di reclusione con la stessa motivazione. Tra gli altri soggetti coinvolti, il collegio ha irrogato pene significative a Walter Orlandi, ex direttore regionale della sanità, con un anno e mezzo di carcere. Maurizio Valorosi, ex direttore amministrativo dell'ospedale, ha ricevuto dieci mesi e venti giorni. Altri dirigenti e componenti delle commissioni concorsuali hanno ricevuto sanzioni che variano dai due mesi ai quattordici mesi di reclusione.

Impatto Reale e Prossimi Passi Amministrativi

Alcuni imputati hanno ottenuto l'assoluzione, tra cui Marco Cotone, Elisabetta Ceccarelli ed Eleonora Capini. La Corte ha inoltre dato atto della caduta in appello dell'accusa di associazione per delinquere per diversi imputati. Si è presa inoltre atto dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, entrata in vigore con la riforma del 2024, che ha comportato la cancellazione di alcuni capi d'imputazione storici.

La sentenza conferma le statuizioni risarcitorie a favore delle parti civili costituite nel processo. Tra gli enti danneggiati figurano la Regione Umbria, l'Azienda ospedaliera, l'Usl e l'associazione Cittadinanzattiva. L'esatta quantificazione economica dei danni non è stata stabilita nel processo penale ma sarà determinata al termine di un separato giudizio civile.

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Questo nuovo iter giudiziario civile potrà essere promosso dagli enti pubblici e dall'associazione per recuperare le risorse pubbliche compromesse dalle irregolarità. Le conclusioni della Corte d'appello rappresentano un punto di svolta nella vicenda sanitaria umbra, chiudendo un capitolo sulla corruzione nei concorsi pubblici e aprendo la strada alla risarcibilità dei danni erariali. Le condanne confermate testimoniano la gravità dell'ingerenza politica nelle nomine sanitarie e la necessità di garantire la trasparenza nelle procedure di selezione del personale medico.