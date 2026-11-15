Sentenza Corte Costituzionale Azzardo: Sanzioni Sproporzionate e Rischio Mafie

La Corte Costituzionale condanna le multe fisse da 50mila euro per la pubblicità di gioco. Analisi dell'impatto economico, dei costi sociali e del legame con l'economia mafiosa.

La sentenza n.172 emessa dalla Corte costituzionale nel mese di ottobre scorso rappresenta un punto di svolta nel dibattito nazionale sulle politiche di regolamentazione del gioco. La massima corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sanzione minima fissa di 50.000 euro per le violazioni del divieto di pubblicità del gioco, ritenendola sproporzionata poiché non permette di adeguare la pena alla gravità del reato o alle condizioni specifiche del trasgressore. Questa decisione giunge in un contesto in cui il divieto di pubblicità rimane in vigore, sebbene venga sistematicamente eluso, in particolare nel settore dello sport. La Consulta ha sottolineato che le sanzioni devono tenere conto dei danni collettivi derivanti dall'azzardo, senza limitarsi a considerare solo i profitti erariali.

Impatto Economico e Costi Sociali dell'Azzardo

Il testo della sentenza mette in luce la discrepanza tra la crescita del volume d'affari nel settore e il calo delle entrate per lo Stato. I dati della Corte dei conti evidenziano che nel 2025 le entrate statali legate al settore delle scommesse sono diminuite dello 0,7%, nonostante la raccolta lorda fosse cresciuta del 4,8%. Questo aumento è stato trainato soprattutto dall'espansione dell'azzardo online, un fenomeno che non ha corrisposto a un beneficio pubblico netto come spesso si presume. La Corte ha invitato espressamente il legislatore a considerare gli imponenti costi sociali generati dall'industria delle scommesse, tra cui le conseguenze negative sulla salute dei cittadini, la destabilizzazione delle strutture familiari, il fenomeno dell'indebitamento cronico e la perdita di posti di lavoro.

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È fondamentale non confondere l'aumento del numero di giocate con un guadagno reale per la collettività. La sentenza non fornisce una quantificazione esatta dell'intero costo sociale, ma stabilisce un principio giuridico solido: i benefici fiscali non possono essere visti come un fine assoluto se ignorano i danni collaterali. La relazione della Direzione nazionale antimafia sui dati relativi al periodo 2012-2013 aveva già osservato che le successive legalizzazioni non erano riuscite nell'obiettivo dichiarato di sottrarre risorse alla criminalità organizzata. Al contrario, tali misure hanno descritto un aumento dell'infiltrazione mafiosa nel settore, complicando ulteriormente la situazione per le istituzioni preposte al controllo.

Infiltrazioni Criminali e Responsabilità Istituzionali

Le evidenze documentali indicano un legame strutturale tra l'espansione del gioco legale e la crescita dei ricavi illeciti. Nel 2017, Barbara Sargenti, magistrata della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ha dichiarato in modo esplicito che l'ampliamento dell'azzardo legale aveva rappresentato una risorsa strategica per le mafie anziché un freno ai loro affari. I documenti ufficiali descrivono modalità precise di infiltrazione, che includono l'uso di prestanome per la gestione di sale da gioco e punti gioco, l'imposizione coercitiva degli apparecchi negli esercizi commerciali e la creazione di società schermate. Inoltre, vengono segnalate piattaforme illegali dedicate alle scommesse online che operano parallelamente al mercato regolamentato.

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La Direzione nazionale antimafia ha ripetutamente segnalato le difficoltà operative nel controllare questa vasta rete di operatori, indicando una carenza di personale e ostacoli burocratici nell'applicazione effettiva delle sanzioni. Nei procedimenti giudiziari emergono regolarmente relazioni tra gruppi mafiosi, imprenditoria collusa e, in alcuni casi, ambienti istituzionali vulnerabili. La Commissione parlamentare antimafia, già nel 2016, aveva segnalato che l'espansione dell'azzardo legale procedeva di pari passo con la crescita di quello illecito, proponendo un rafforzamento della vigilanza sulle concessioni e sulle norme antiriciclaggio. La situazione richiede una verifica attenta e puntuale per capire come funzionino realmente i controlli attuali e dove esattamente essi falliscano nel prevenire i reati.

Operazioni Investigative e Nuove Policy Governative

Le risultanze investigative degli ultimi anni confermano la gravità dell'impatto criminale nel settore. Nel 2021, la Direzione investigativa antimafia ha documentato indagini su reti di scommesse collegate a gruppi mafiosi, con società formalmente estere e agenzie diffuse sul territorio nazionale. Nell'operazione denominata Doppio gioco sono stati disposti sequestri per un valore superiore agli 80 milioni di euro, mentre nell'operazione Apate sono stati sequestrati 38 agenzie e beni per un valore stimato in circa 30 milioni di euro. Si tratta di dati investigativi cruciali, da distinguere attentamente dalle responsabilità giudiziarie accertate con sentenza definitiva, ma che impongono un'integrazione delle indagini sulla filiera dai concessionori ai gestori fino ai flussi finanziari.

Le domande aperte riguardano la trasparenza dei titolari effettivi, le procedure di verifica degli operatori e le risorse necessarie per rendere sistematici i controlli ispettivi. Parallelamente a queste criticità, la Corte Costituzionale ha evidenziato la gravità delle scelte contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2027. Il Governo propone di raddoppiare la puntata e la vincita massime delle slot machine, portando le cifre da uno a due euro e da 100 a 200 euro rispettivamente. Inoltre, è prevista l'introduzione di una quinta estrazione settimanale per Lotto e SuperEnalotto, nonché la proroga onerosa di alcune concessioni per il gioco fisico e le lotterie istantanee.

Questa direzione politica appare in netto contrasto con l'invito della Consulta a valutare i costi sociali. Lo Stato ha rimosso nel 2026 l'unico baluardo per la prevenzione e la cura, ovvero l'Osservatorio nazionale, mentre per il 2027 amplia le occasioni di scommessa puntando su nuove entrate fiscali. Con 1,5 milioni di giocatori patologici certificati nel 2025, l'aumento dell'esposizione al rischio non rappresenta una politica di bilancio responsabile né moralmente sostenibile. La tutela della salute pubblica e la protezione delle famiglie non possono essere subordinate agli incassi derivanti da un'offerta di gioco ampliata, specialmente quando restano irrisolti i nodi legati alle infiltrazioni criminali e ai costi sociali reali.