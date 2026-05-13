Sentenza d'Appello: violenza sessuale di gruppo in una villa a Roma

I giudici della terza sezione della corte d'appello di Roma hanno riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato nel processo per la violenza sessuale subita da una ragazza. La decisione dei giudici di secondo grado accoglie l'impianto accusatorio della procura, riconoscendo il reato di violenza sessuale di gruppo, fattispecie che non era stata confermata dal tribunale nel dicembre 2024.

I giudici della terza sezione della corte d'appello di Roma hanno riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato nel processo per la violenza sessuale subita da una ragazza.

La decisione dei giudici di secondo grado accoglie l'impianto accusatorio della procura, riconoscendo il reato di violenza sessuale di gruppo, fattispecie che non era stata confermata dal tribunale nel dicembre 2024. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli abusi sarebbero avvenuti all'interno di una villa nel quartiere Primavalle, alla periferia nord di Roma. La vittima, all'epoca sedicenne, si sarebbe trovata in uno stato di semi-incoscienza dovuto all'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

In quell'occasione, un gruppo di ragazzi avrebbe approfittato delle condizioni della giovane. L'imputato, allora maggiorenne, avrebbe abusato della fiducia della ragazza senza alcuna esitazione. La sentenza d'appello segna un punto di svolta rispetto alla decisione di primo grado, che la procura generale aveva definito 'scritta nel 1960' per la mancata contestazione dell'aggravante di gruppo. Oltre alla posizione del ragazzo, l'inchiesta coinvolge diversi altri giovani.

Due minorenni (all'epoca dei fatti) sono già attualmente sotto processo, per un altro maggiorenne, la procura ha inoltrato la richiesta di rinvio a giudizio. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro i termini di legge. Questa pronuncia della Corte d'appello valorizza giustamente la dinamica concreta dei fatti, il materiale probatorio e la posizione di assoluta vulnerabilità in cui la vittima, che aveva 16 anni al momento del fatto, ubriaca e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si è venuta a trovare.

Leggeremo le motivazioni, ma reputo importante questa sentenza. Questa sentenza di oggi ci conforta perché non soltanto in linea con la giurisprudenza dominante affermata dalla Corte di Cassazione, ma tiene conto del fatto che su questa ragazzina si sono accaniti contemporaneamente uno dietro l'altro più soggetti, riconoscendo, come invece non era avvenuto in primo grado, che è stato uno stupro di gruppo.

Quindi, come difensore della parte civile naturalmente saluto con soddisfazione la modifica di questa parte della sentenza di primo grado: una sentenza che come ha ridetto oggi la rappresentate della procura generale nemmeno negli anni '60. Ritengo che la sanzione penale applicata oggi sia ancora una sanzione troppo lieve rispetto alla gravità del fatto, ma certamente mi conforta un'affermazione a tutela della vittima di stupro di gruppo, quale è quella che la Corte di Appello ha fatto





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