Sentenza Eitan Bondì: Gup assolve da tentate lesioni per raid Parco Schuster

Il Gup della Capitale riqualifica l'episodio di Eitan Bondì nel raid di Parco Schuster, eliminando l'accusa di tentate lesioni aggravate e confermando la responsabilità per le ferite inflitte.

La Corte d'Appello ha emesso una decisione significativa riguardante il caso di Eitan Bondì, coinvolto nell'incidente violento verificatosi durante la manifestazione al Parco Schuster. Il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) della Capitale ha formalmente assolto il giovane dall'accusa di tentate lesioni aggravate, riqualificando la natura giuridica del reato. Questa sentenza rappresenta un cambio di direzione rispetto alle accuse iniziali più severe che pesavano sull'imputato.

Riqualificazione Accusa Tentate Lesioni

Il giudice ha modificato l'inquadramento legale dell'evento, facendo cadere specificamente l'accusa di tentate lesioni aggravate. La decisione si basa su una valutazione distinta degli elementi probatori raccolti durante le indagini preliminari. L'assoluzione da questa specifica accusa non implica però un'assoluzione completa da ogni responsabilità penale, poiché permangono altre fattispecie di reato valutate dal tribunale.

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Dettagli Raid e Dinamica Sparatoria

Durante i fatti di Parco Schuster, Eitan Bondì lasciò la propria abitazione recandosi sul luogo dell'evento con un motorino. Da una distanza di alcuni metri, sparò verso i presenti, causando ferite a due individui. Le vittime erano identificate dalla presenza del fazzoletto dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, simbolo distintivo utilizzato durante la protesta. L'azione fu definita dal giudice come del tutto irrazionale, senza un movente politico o ideologico chiaro.

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Posizione Imputato e Risposta Giustizia

Eitan Bondì aveva inizialmente negato qualsiasi legame con gruppi politici o organizzazioni come la Brigata Ebraica, affermando di non far parte di nessun gruppo strutturato. Durante le audizioni davanti al Gip, si era avvalso della facoltà di non rispondere ma fornì dichiarazioni spontanee assumendosi la responsabilità del gesto. Dal carcere di Regina Coeli, espresse vergogna per quanto accaduto e solidarietà verso le persone ferite e chi si sentì offeso.

Indagini Armi e Conseguenze Legali

Le indagini della Direzione Investigativa Antimafia (Digos) portarono al ritrovamento di armi nell'abitazione del ventiduenne, titolare di porto d'armi per uso sportivo. Furono sequestrati tre fucili, diverse pistole e alcuni coltelli. Inizialmente detenuto con l'accusa di tentato omicidio, Bondì è stato poi sottoposto ai domiciliari. La sentenza attuale conferma la sua responsabilità per le percosse e l'uso delle armi, pur escludendo la gravità delle lesioni premeditate attribuite in fase iniziale agli inquirenti.