La Corte Internazionale di Giustizia condanna il Myanmar per genocidio contro i Rohingya. Questa sentenza storica influenza il caso Sudafrica contro Israele per Gaza.

Il 20 novembre 2026, all'Aia, la Corte Internazionale di Giustizia ha emesso una sentenza storica che dichiara colpevole il Myanmar di aver commesso genocidio contro la minoranza etnica e religiosa Rohingya. Questa decisione giudiziale non costituisce solo un riconoscimento finale delle sofferenze subite dal popolo Rohingya, ma rappresenta anche un punto di svolta cruciale nel diritto internazionale, gettando luce diretta sulle dinamiche legali in corso in altre parti del mondo. L'annuncio è stato accolto con grande attenzione da esperti legali e osservatori internazionali, che hanno immediatamente analizzato le implicazioni di questa sentenza per casi simili.

Precedente Legale per Sudafrica contro Israele

La sentenza contro il Myanmar rafforza significativamente il caso intentato dal Sudafrica contro Israele dinanzi alla stessa Corte Internazionale di Giustizia, riguardante la guerra a Gaza. Gli esperti legali sottolineano che questa decisione stabilisce un precedente fondamentale secondo cui l'intento genocidario può coesistere con obiettivi militari. Sebbene i conflitti in Myanmar e a Gaza siano giuridicamente distinti, entrambi i casi si basano sull'argomentazione che gli Stati coinvolti hanno violato gli obblighi imposti dalla Convenzione sul Genocidio del 1948. Questa coerenza nell'applicazione della legge internazionale apre nuove strade argomentative per i legali del Sudafrica.

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Il Ministro degli Esteri sudafricano, Ronald Lamola, ha espresso forte soddisfazione per la sentenza, definendola di grande significato per il processo contro Israele. Lamola ha evidenziato che il giudizio pone una pietra miliare, stabilendo per la prima volta che uno Stato ha commesso genocidio. La difesa israeliana, guidata dalle sue forze armate, ha continuato a sostenere che le proprie azioni siano legittime risposte a insurrezioni, una posizione che ora dovrà affrontare il rigore giuridico stabilito dai giudici dell'Aia. Il caso Sudafrica contro Israele non è previsto per essere discusso in audizione fino al 2029, lasciando ampio tempo per preparare le nuove argomentazioni.

Responsabilità del Myanmar e Vittorie per la Gambia

Nella sua decisione, la Corte ha valutato le azioni delle forze armate del Myanmar a partire dal 2017, quando oltre 700.000 persone sono state costrette alla fuga. I nove giudici su quindici hanno stabilito che le uccisioni di circa 10.000 persone, inclusi minori, la distruzione di case, la violenza sessuale diffusa e la pulizia etnica constitutivano un genocidio di stato. La Corte ha anche accolto le conclusioni dei rapporti di verifica delle Nazioni Unite, tra cui uno che indicava come le morti di massa e le violazioni sessuali dimostrassero un chiaro intento genocidario.

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Oltre al Myanmar, la sentenza ha portato importanti vittorie legali alla Gambia, che ha avviato il caso sette anni fa a nome dei paesi a maggioranza musulmana. La Corte ha dichiarato che il Myanmar ha fallito nel suo obbligo di prevenire il genocidio e ha ordinato allo Stato di facilitare il ritorno dei rifugiati Rohingya e di pagare risarcimenti non specificati in termini monetari. Questa condanna storica valida i tentativi di giustizia transnazionale promossi da piccole nazioni per conto di gruppi emarginati, dimostrando che la responsabilità penale internazionale può raggiungere i livelli più alti dello Stato.

Impatto sul Diritto Internazionale e sul Caso Gaza

La definizione giuridica di genocidio richiede la prova di un'intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Cinque atti costituiscono genocidio: l'uccisione di membri del gruppo, lesioni gravi, creazione di condizioni di distruzione, prevenzione delle nascite e trasferimento forzato di bambini. La sentenza ha chiarito che la difesa basata su obiettivi militari non è sufficiente a screditare l'accusa di genocidio se l'intento genocidario rimane l'unica inferenza ragionevole.

Yuval Shany, studioso di diritto israeliano, ha notato che la Corte ha ampliato i fattori contestuali considerati, andando oltre la semplice condotta per includere la scala e la natura sistematica degli atti. Marieke de Hoon, professoressa di diritto penale internazionale all'Università di Amsterdam, ha sottolineato che gli attacchi contro donne e bambini e la violenza sessuale non possono essere spiegati solely con obiettivi militari. Il Sudafrica utilizzerà questi parametri per dimostrare che le operazioni militari israeliane a Gaza, che hanno colpito prevalentemente non combattenti, rientrano nella definizione di genocidio, sfidando così la narrativa ufficiale di Tel Aviv.