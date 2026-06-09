Sentenza in attesa a Rimini: la Procura chiede l'ergastolo per Louis Dassilva

Il tribunale di Rimini ha avviato la fase conclusiva del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. La Procura richiede l'ergastolo per Louis Dassilva, evidenziando aggravanti di premeditazione, crudeltà e motivi fittizi. La difesa contesta le indagini, propone piste alternative e chiede il rito abbreviato. La decisione finale sarà letta nel tardo pomeriggio davanti ai giurati popolari.

Il tribunale di Rimini ha avviato la fase conclusiva del processo per l'omicidio della pensionata Pierina Paganelli, avvenuto il tre ottobre duemilaventitré. La Procura, rappresentata dal pubblico ministero Daniele Paci, ha presentato le proprie repliche chiedendo la pena d'ergastolo per l'unico imputato, il trentacinquenne Louis Dassilva , cittadino senegalese.

Nella richiesta della Procura sono state elencate più aggravanti, tra cui la premeditazione, la crudeltà e la motivazione fittizia che avrebbe spinto il primo a commettere il delitto. La memoria depositata dal pubblico ministero ha inoltre sottolineato la presenza di una relazione sentimentale passata tra Dassilva e la nuora della vittima, Manuela Bianchi, evidenziando come questo legame potesse aver influito sull'iter degli eventi.

La giudice presidente della Corte d'Assise, Fiorella Casadei, ha già preso posto in camera di consiglio e, secondo le previsioni, uscirà solo per la lettura del dispositivo, che dovrebbe avvenire nel tardo pomeriggio del giorno odierno. La difesa, formata dagli avvocati Gianni Riario Fabbri e Andrea Guidi, ha risposto alle accuse puntando sulle lacune degli accertamenti condotti dagli inquirenti.

In particolare, i difensori hanno evidenziato l'assenza di analisi approfondite su eventuali tracce ematiche o altre prove biologiche sia nella abitazione di Manuela Bianchi sia nella casa del padre della vittima. Hanno inoltre proposto ipotesi alternative, paragonando il caso a quello di Garlasco, e hanno richiesto l'assoluzione del loro assistito. Qualora la corte ritenesse opportuno, la difesa ha richiesto la possibilità di accedere al rito abbreviato, con la concessione di un generico sconto di pena.

L'avvocato Guidi ha concluso il suo intervento con un appello diretto ai giurati popolari, invitandoli a lasciarsi guidare dalla coscienza per raggiungere una corretta applicazione della giustizia. Durante l'udienza, l'imputato Louis Dassilva è rimasto in aula, ma è stato trasferito al carcere dei Casetti per le ore di attesa che precederanno la lettura del verdetto. La Corte d'Assise deve ora deliberare sul caso, valutando le prove presentate dalla Procura, le argomentazioni della difesa e le eventuali testimonianze dei giurati.

Il risultato della decisione avrà un impatto significativo sia per le famiglie coinvolte sia per l'opinione pubblica di Rimini, dove l'omicidio ha suscitato forte clamore. La sentenza, prevista per la fascia serale, chiuderà un capitolo drammatico della cronaca locale, ma lascerà aperte domande sul funzionamento delle indagini e sulla capacità del sistema giudiziario di garantire una risposta adeguata a crimini di tale gravità





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