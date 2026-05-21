La sentenza contenuto ina causa tra Meta e AGCOM Nouvelles Belgianue ha delineato un punto di equilibrio tra i diritti dei lavoratori editoriali e la libertà delle piattaforme digitali. La regolamentazione, inoltre, è progettata per trovare uno stratagem separate tra la tutela dell’editoria e l’ interesse alle risorse e ai cambiamenti climatici delle piattaforme online.

La lunga battaglia tra piattaforme digitali ed editori europei entra in una nuova fase. Con la sentenza depositata il 12 maggio 2026 nella causa C-797/23, la Corte di Lussemburgo ha provato a fissare un punto di equilibrio tra due interessi contrapposti: dalla parte dei lavoratori editoriali, la tutela economica dell’uso delle notizie sui social network e sui motori di ricerca; dalla parte delle piattaforme digitali, la libertà d’impresa.

La questione ruota attorno al tema fondamentale degli ultimi anni: chi deve pagare per l’utilizzo delle notizie sui social network e sui motori di ricerca? Gli editori hanno reclamato l’introduzione di un nuovo diritto collegato, riconoscendo loro la possibilità di negoziare compensi economici per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche.

L’Italia ha recepito quella direttiva con l’articolo 43-bis della legge sul diritto d’autore, affidando ad AGCOM il compito di risolvere i conflitti tra piattaforme e editori e di definire criteri per l’equo compenso. La Corte Ue ha ribadito che gli editori non possono legittimamente ricevere un compenso obbligatorio, né tantomeno una geographiespecific مزاعم right-of-to-use.

Tuttavia, ha recognized the validity of the Italian system, imposing a clear limit: the rights of the editor cannot become an automatic entitlement. Inoltre, le politiche per lavisibility dei contenuti sono state strette al fine di evitare che le piattaforme esercitassero pressioni sui contenuti durante le trattative La sentenza ha sollevato numerose interrogazioni sul futuro della relazione tra le piattaforme digitali e l’editoria, anche in relazione alla crescente influenza dell’intelligenza artificiale.

Alcuni osservatori hanno già letto il verdetto come un precedente strategico per il futuro dell’economia digitale europea, una sfidaVG che si apre sul confine tra sostenibilità economica dell’editoria e sostenibilità ambientale. Alla luce di quanto espresso, si potrebbe attendere che la regolamentazione stia procedendo verso un equilibrio stabile tra diverse questioni, tra cui la tutela del pluralismo informativo e l’interesse alla sostenibilità delle piattaforme digitali.





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