La Corte Internazionale di Giustizia emetterà giovedì la sentenza sul caso genocidio Myanmar contro la minoranza Rohingya. Dettagli sull'impatto per i 1.2 milioni di sfollati in Bangladesh e le condizioni per il rimpatrio.

La Corte Internazionale di Giustizia emetterà giovedì 19 novembre la sentenza attesa nel caso che accusa il Myanmar di genocidio contro la minoranza musulmana Rohingya. Questo verdetto giunge quasi un decennio dopo la brutale repressione militare del 2017, che ha costretto oltre 730.000 Rohingya a fuggire verso il Bangladesh, segnando uno dei più grandi esodi forzati della recente storia asiatica.

Il Contesto Storico e l'Offensiva Militare del 2017

La crisi ha avuto origine nell'agosto 2017, quando le forze armate del Myanmar hanno lanciato un'offensiva su vasta scala. Questa mossa militare è stata una risposta diretta agli attacchi del gruppo insurgente Arakan Rohingya Salvation Army contro circa 30 posti di polizia e una base dell'esercito. Le testimonianze raccolte da organizzazioni come Human Rights Watch descrivono eventi orribili, tra cui uccisioni di massa, stupri collettivi, torture e la distruzione sistematica di centinaia di villaggi Rohingya.

Also read Corte Internazionale di Giustizia: Sentenza storica sui Rohingya e Myanmar

Il risultato immediato di queste azioni è stato la fuga massiccia della popolazione verso i confini. Migliaia di rifugiati, inclusi uomini, donne e bambini, sono stati costretti ad attraversare il mare e le terre confinanti in condizioni disperate per sfuggire alla violenza. La situazione ha attirato l'attenzione internazionale, portando alla creazione di campi profughi su larga scala.

La Procedura Legale del Caso Genocidio

Nel 2019, il Gambia ha depositato una denuncia formale presso la Corte Internazionale di Giustizia, conosciuta anche come Corte Mondiale. Questa azione legale è stata sostenuta dall'Organizzazione della Cooperazione Islamica, che conta 57 membri. Le accuse sostengono che l'offensiva militare del 2017 nello Stato di Rakhine abbia costituito un atto di genocidio contro i Rohingya.

Advertisement

Le udienze preliminari del caso si sono svolte nel 2019, dove Aung San Suu Kyi, all'epoca leader de facto del Myanmar, ha respinto le accuse del Gambia definendole "incomplete e fuorvianti". Il 20 gennaio 2020, la Corte Internazionale di Giustizia ha ordinato al Myanmar di adottare misure urgenti per proteggere i Rohingya rimasti nel paese. Tale ordine includeva la prevenzione di possibili atti genocidi e la preservazione delle prove chiave per il processo in corso.

Impatto Umanitario e Situazione Attuale

Oltre 1,3 milioni di Rohingya rimangono sfollati in tutto il Sud e il Sud-Est asiatico. La stragrande maggioranza, pari a 1,2 milioni di persone, vive nei vasti campi profughi di Cox's Bazar in Bangladesh. La vita in questi insediamenti è caratterizzata da un aiuto umanitario in costante diminuzione e da una vulnerabilità quotidiana, aggravata dal conflitto in corso e dalle pericolose traversate marittime effettuate da chi cerca fuggire.

La situazione è ulteriormente complicata dagli sviluppi politici interni al Myanmar. Il 1° febbraio 2021, l'esercito del Myanmar, guidato da Min Aung Hlaing, ha preso il potere con un colpo di Stato. La deposizione del governo eletto di Aung San Suu Kyi ha innescato una guerra civile nazionale che ha causato la morte di circa 100.000 persone e lo sfollamento di oltre 3,5 milioni di cittadini.

Le Sfide per il Rimpatrio e le Prossime Fasi

Il conflitto si èesteso allo Stato di Rakhine, dove nei novembre 2023 si sono verificati scontri rinnovati tra la giunta militare del Myanmar e il gruppo ribelle Arakan Army. Questi scontri hanno costretto ulteriori civili Rohingya a fuggire in Bangladesh. A maggio 2024, l'Arakan Army è stata riportata aver dato fuoco a vaste aree dell'insediamento Rohingya di Buthidaung, peggiorando le condizioni di sicurezza.

Advertisement

Secondo i gruppi di assistenza umanitaria, le condizioni per un ritorno sicuro dei rifugiati Rohingya attualmente non esistono. Il governo del Myanmar ha dichiarato ad agosto di aver verificato 308.797 persone nei campi di sfollamento del Bangladesh come ex residenti dello Stato di Rakhine. Tuttavia, il rimpatrio inizierà solo quando le condizioni di sicurezza a Rakhine miglioreranno in modo sostenibile.

Molti Rohingya rifugiati affermano di non essere disposti a tornare senza il pieno riconoscimento dei diritti, della dignità e della cittadinanza. Il governo del Myanmar ha a lungo considerato i Rohingya come migranti illegali provenienti dal Bangladesh confinante, negando loro la cittadinanza nonostante il fatto che le famiglie Rohingya risiedano nella regione da generazioni. La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, pur essendo definitiva e vincolante, si scontra con la limitatezza dei mezzi di enforcement, impedendo alla Corte di condannare individui o emettere mandati di arresto.