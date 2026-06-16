Sentenza per l'omicidio di Parabiago: ergastolo per la "Mantide" e altri imputati

Il processo per l'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso nel 2024 a Parabiago, si è concluso con condanne severe. La mandante, la 50enne brasiliana nota come la "Mantide di Parabiago", è stata condannata all'ergastolo. Il pubblico ministero aveva chiesto cinque ergastoli, ma la corte ne ha riconosciuti due. Il caso, inizialmente creduto un incidente stradale, ha svelato un piano omicida architettato dalla donna per motivi economici, offrendo una taglia di 10.000 euro. Le udienze hanno rivelato dinamiche relazionali complesse e dichiarazioni shock, con la madre della vittima che ha definito gli imputati "mostri".

Il 9 agosto 2024, a Parabiago , la morte di un uomo di 52 anni, inizialmente classificata come un incidente stradale causato da un pirata della strada , si è rivelata essere un omicidio pianificato.

Dopo un lungo processo, la corte ha emesso la sentenza: condanna all'ergastolo per la 50enne brasiliana, diventata nota come la "Mantide di Parabiago", ritenuta la mandante dell'omicidio del marito Fabio Ravasio. La sentenza ha poi condannato Igor Benedito a 23 anni, Massimo Ferretti a 24 anni, Mirko Piazza a 14 anni e 4 mesi, Mohamed Dahibi a 22 anni, Fabio Lavezzo e Marcello Trifone all'ergastolo, e Fabio Oliva a 14 anni.

Il pubblico ministero Ciro Caramore aveva chiesto cinque ergastoli, e la corte ne ha riconosciuti due. L'accusa ha sostenuto che la donna avesse orchestrato l'omicidio per motivi economici,offrendo una ricompensa di 10.000 euro a chi uccidesse il marito, pianificando che la morte apparisse come un incidente.

Nel corso del dibattimento, la figura della "Mantide" è emersa come una persona fredda e calcolatrice, ma lei stessa ha negato le accuse, affermando che il marito voleva sposarla e che non aveva bisogno di ucciderlo per i soldi. Inoltre, ha puntato il dito contro Massimo Ferretti, uno degli imputati, sostenendo che lui volesse possesso su di lei. Le difese degli altri coinvolti hanno negato qualsiasi coinvolgimento, con alcuni che hanno cercato di minimizzare il proprio ruolo.

Il processo ha visto anche la testimonianza del figlio della coppia, che si è scusato in aula, mentre la madre di Fabio Ravasio ha definito gli imputati "mostri", esprimendo il suo dolore e la sua rabbia. Un altro imputato, Massè, ha negato di aver aiutato la mantide a uccidere il marito, mentre Della Malva è stato menzionato in relazione al consumo di cocaina forzato.

Il caso ha suscitato enorme scalpore nell'opinione pubblica per la sua brutalità e per le dinamiche relazionali complesse e torbide che ha rivelato, trasformandosi in una vicenda giudiziaria seguita con attenzione, simbolo di un crimine passionale e calcolato, dove l'apparenza di un incidente nascondeva un piano omicida dettagliato





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