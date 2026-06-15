Sentenza per Zarrab e future decisioni sul caso Halkbank negli Stati Uniti

Il giudice federale Richard Berman ha fissato la sentenza del testimone chiave Reza Zarrab per il 14 luglio e valuta la richiesta di archiviazione delle accuse contro Halkbank dopo un accordo di compliance.

Il procedimento penale contro la banca turca Halkbank , accusata di aver aiutato l' Iran a eludere le sanzioni statunitensi, è arrivato a una fase decisiva. Il giudice federale Richard Berman ha fissato per il 14 luglio la sentenza di Reza Zarrab , testimone chiave che ha collaborato con l'accusa, quasi nove anni dopo la sua dichiarazione di colpevolezza.

Questa tempistica è consueta nel sistema giuridico americano, poiché i collaboratori di giustizia vengono solitamente condannati solo dopo la conclusione dei processi in cui sono chiamati a testimoniare. Il giudice sta anche valutando separatamente una richiesta dei pubblici ministeri di archiviare le accuse contro Halkbank, in base a un accordo raggiunto con la banca.

Questo accordo, annunciato a marzo, prevede il ritiro delle imputazioni in cambio dell'impegno di Halkbank a bloccare transazioni a favore dell'Iran e ad aderire a rigorose misure di compliance. La notizia ha provocato un rialzo significativo delle azioni della banca alla Borsa di Istanbul. Berman ha concesso una sospensione di novanta giorni al caso per consentire a Halkbank di dimostrare il proprio rispetto degli accordi e ha fissato un'udienza per il 17 giugno per esaminare la richiesta di archiviazione.

Reza Zarrab, commerciante d'oro di nazionalità turca e iraniana, si era dichiarato colpevole il 26 ottobre 2017 di cospirazione per eludere le sanzioni contro l'Iran. Durante il processo a New York nel 2017, aveva testimoniato contro l'ex funzionario della Halkbank Mehmet Hakan Atilla, che è stato condannato per aver facilitato le transazioni illecite.

Le autorità statunitensi hanno avviato un'indagine separata contro la banca nel 2019, accusandola di aver svolto un ruolo centrale nella rete di trasferimenti finanziari che aggirava le restrizioni imposte dall'amministrazione americana. Halkbank si era dichiarata non colpevole, ma i negoziati con la procura hanno portato all'intesa di marzo. L'accordo prevede non solo il divieto di operazioni a beneficio dell'Iran, ma anche audit indipendenti e la nomina di un monitor per garantire la conformità futura.

La decisione finale spetta al giudice Berman, che dovrà valutare se l'impegno della banca sia sufficiente a giustificare l'archiviazione. Il caso Halkbank ha implicazioni geopolitiche rilevanti, poiché coinvolge le relazioni tra Stati Uniti, Turchia e Iran in un contesto di tensioni diplomatiche ed economiche. La Turchia, sotto l'allora primo ministro (ora presidente) Recep Tayyip Erdogan, ha sempre negato il coinvolgimento ufficiale nelle operazioni contestate, sostenendo che si trattava di attività private.

Tuttavia, le autorità americane hanno ritenuto che la banca, pur essendo parzialmente di proprietà statale, abbia agito con la complicità di alti funzionari. La vicenda ha provocato attriti tra Ankara e Washington, con la Turchia che ha criticato le sanzioni come un tentativo di danneggiare la sua economia. L'accordo raggiunto con la procura newyorkese potrebbe segnare una de-escalation, ma il giudice federale deve ancora pronunciarsi.

Parallelamente, la sentenza di Zarrab potrebbe chiarire il ruolo di eventuali altri collaboratori e fornire ulteriori dettagli sulle modalità operative del sistema di elusione. Il destino di Halkbank rimane quindi appeso alle valutazioni del tribunale, che dovrà bilanciare le esigenze di giustizia con quelle di compliance internazionale





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