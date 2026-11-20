La Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto il genocidio dei Rohingya contro il Myanmar. Il Bangladesh punta al rientro, ma la guerra civile blocca ogni prospettiva concreta.

La Corte internazionale di giustizia ha reso una sentenza storica il 19 novembre 2026, riconoscendo che il Myanmar ha commesso genocidio contro la minoranza Rohingya durante l'offensiva militare del 2017. Questa decisione del massimo organo giudiziario delle Nazioni Unite rappresenta un traguardo giuridico fondamentale per i rifugiati Rohingya, ma le prospettive di un ritorno immediato nelle loro terre d'origine restano estremamente incerte a causa del perdurare del conflitto civile nel Paese asiatico.

Il contesto della sentenza e i numeri del dramma

Il verdetto emesso a L'Aia chiarisce definitivamente la natura dei crimini subiti dalla popolazione Rohingya, colpendo direttamente la responsabilità dello Stato birmano. Attualmente, circa 1,2 milione di Rohingya vive in condizioni di stallo nei campi profughi di Cox's Bazar, in Bangladesh, vicino al confine con il Myanmar. Questa popolazione è fuggita in massa nel 2017, quando circa 750.000 persone fuggirono dalle operazioni militari che sono diventate il nucleo centrale del caso di genocidio ascoltato dalla Corte internazionale di giustizia.

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La situazione è ulteriormente peggiorata negli ultimi anni. Dalla fine del 2023, renewed fighting between Myanmar's military and the Arakan Army rebel group erupted in Rakhine State, sending more people fleeing to Bangladesh, where refugee numbers have swelled. One of Myanmar's most powerful armed outfits, the Arakan Army has wrested control of nearly all of Rakhine State from the military since then and holds the areas to which most refugees would return. The Arakan Army, which has also been accused of atrocities against the Rohingya, has made no public comments on the ICJ verdict and a spokesperson for the group did not respond to questions from Reuters.

Le posizioni del Bangladesh e le difficoltà diplomatiche

Il Bangladesh, che sta lottando per sostenere la massiccia popolazione Rohingya mentre gli aiuti internazionali diminuiscono, vede in questa sentenza un catalizzatore per la loro rimpatrio. Il Ministero degli Esteri del Bangladesh ha dichiarato che il rimpatrio rimane l'unica soluzione viable alla crisi. Humaiun Kobir, sottosegretario di Stato per gli affari esteri del Bangladesh, ha dichiarato a Reuters il 20 novembre 2026 che la pressione multilaterale verrà esercitata per garantire un passaggio sicuro entro 1-1,5 anni.

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Tuttavia, il governo del Myanmar ha risposto alla decisione definendola non unanime e ingiusta, aggiungendo che il Paese è stato ingiustamente accusato. Questa posizione ostile rende improbabile un'accoglienza favorevole da parte dei miliziani birmani, che sono stati rimproverati dalla Corte internazionale di giustizia per esecuzioni di massa, violenza sessuale e incendi dolosi. L'analisi di Sai Kyi Zin Soe, analista indipendente del Myanmar, sottolinea che, nonostante gli ordini della Corte, la probabilità di un ritorno effettivo rimane bassa a causa della guerra civile.

La guerra civile e il ruolo dell'Arakan Army

Il ritorno è reso ancora più complesso dalla situazione sul terreno nel Rakhine State. Dopo il colpo di stato del febbraio 2021 che ha deposto il governo eletto di Aung San Suu Kyi, il Myanmar è precipitato in una guerra civile. L'Arakan Army, una delle formazioni armate più potenti del Myanmar, ha preso il controllo di quasi tutto il Rakhine State dall'esercito militare dal 2023.

Questo gruppo ribelle controlla ora le aree dove la maggior parte dei rifugiati dovrebbe tornare. Tuttavia, l'Arakan Army è stata accusata di atrocità contro i Rohingya e non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla sentenza della Corte internazionale di giustizia. La mancanza di un interlocutore chiaro e la presenza di forze militari ostili creano un ostacolo enorme per qualsiasi operazione di rimpatrio sicura e organizzata, lasciando i rifugiati in uno stato di limbo prolungato.

Impatto umano e prospettive future per i rifugiati

Prima dell'esodo del 2017, circa 1,1 milione di Rohingya viveva nel Myanmar, ma solo circa 600.000 rimangono nel Rakhine State oggi, inclusi 140.000 che vivono in campi di sfollati interni, secondo le stime multiple. Il Myanmar ha a lungo considerato i Rohingya come immigrati illegali provenienti dal Bangladesh, negando loro la cittadinanza nonostante le famiglie Rohingya vivono nel Paese sud-asiatico per generazioni.

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Chris Lewa, direttrice dell'Arakan Project, ha affermato che senza cittadinanza, diritti e sicurezza genuina, il ritorno non è possibile. La direttrice ha espresso profonda preoccupazione per i Rohingya ancora nei campi di sfollati interni a Sittwe, che sono confinati, dipendenti dall'esercito per l'accesso agli aiuti e al movimento, e altamente vulnerabili alle rappresaglie. Il Bangladesh, con una popolazione di 175 milioni di persone e risorse limitate, non consente ai Rohingya di guadagnarsi da vivere nel paese e desidera ardentemente che lascino il territorio, ma ha ripetutamente affermato che possono tornare solo quando le condizioni saranno appropriate.